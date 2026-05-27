Mantienen estudiantes de la UPN Nogales plantón y exigen destitución de docentes y directivos

Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Nogales, Sonora mantienen un plantón a las afueras del plantel, con la exigencia de destitución de cinco perfiles, entre docentes y directivos, a quienes acusan de maltrato emocional, falta de empatía y diversas injusticias en su proceso de formación.
Linneth González, estudiante de sexto semestre y representante del grupo de Pedagogía, explicó que el movimiento inició con un grupo reducido de alumnos, pero logró agrupar a la totalidad de la matrícula ante las múltiples inconformidades compartidas. Las estudiantes señalan la existencia de daños psicológicos derivados del trato del personal escolar y reclaman una educación en un entorno de respeto a la dignidad.
Admiro a todas las personas que han estado durante todo este tiempo, la valentía que han tenido para hablar, levantarse y decir las inconformidades que tenían. Al principio, pues como vieron el día de ayer en la mañana, éramos muy pocos alumnos, éramos quince si acaso, éramos un solo grupo, pero durante el día ver que éramos muchos alumnos los que teníamos quejas sobre los mismos maestros, inconformidades sobre las mismas situaciones, eh entonces prende una alerta en nosotros como estudiantes, expresó.
Primero que nada que aquí vamos a seguir hasta que lleguemos a un acuerdo como lo dije el día de ayer, queremos un acuerdo en el cual beneficie, tanto a los administrativos y docentes, como a nosotros alumnos, pero específicamente a nosotros porque hemos sido los que hemos vivido todo esto, dijo.
Yo hablo desde la perspectiva de mis compañeros y compañeras que pues a lo mejor tienen ese miedo o ese intento de no querer meterse en problemas, pero la verdad aquí vamos a seguir o sea, y gracias por estarnos apoyando, agregó.
Yo hablo desde la perspectiva de mis compañeros y compañeras que pues a lo mejor tienen ese miedo o ese intento de no querer meterse en problemas, pero la verdad aquí vamos a seguir o sea, y gracias por estarnos apoyando, agregó.
Las estudiantes agradecen el respaldo de la sociedad nogalense, la cual brindó apoyo durante la noche y la mañana con alimentos y presencia para garantizar la seguridad en la zona del conflicto, con un llamado puntual a la comunidad universitaria de romper paradigmas en favor de este y las siguientes generaciones.