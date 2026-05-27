Mantienen estudiantes de la UPN Nogales plantón y exigen destitución de docentes y directivos

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Alumnas y alumnos de la institución aseguraron que continuarán con la protesta de manera indefinida hasta obtener respuestas a las denuncias por presunto maltrato emocional e injusticias académicas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 27/05/2026 03:28 PM.
En Nogales y editada el 27/05/2026 03:36 PM.