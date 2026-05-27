Niño abandonado en DIF Nogales buscaba cruzar a EU para reunirse con su madre

Menor de nueve años que fue abandonado en las puertas del DIF Municipal de esta ciudad viajó a la frontera junto con sus dos hermanos con intenciones de cruzar al vecino país para reunirse con su madre.
Se informó que se trata de la hermana mayor de 23 años de edad y otro menor de 12 años, todos originarios de Guerrero, de los cuales las autoridades locales, no tiene conocimiento de su paradero.
Sobre el caso la Comisión Búsqueda de Personas en Sonora levantó una ficha con el nombre de José Antonio Candia Varela, con la imagen del menor con el fin de lograr ubicar a sus familiares y lograr reintegrarlo con su familia.
Ana María Messinas, Sub procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, informó en una entrevista que el menor sigue a su disposición y se encuentra en el albergue del DIF de Nogales, donde ha tenido todos los cuidados necesarios.
La funcionaria detalló que se ha rendido un informe oficial ya a las autoridades investigadores en torno a este caso.
La procuraduría está trabajando en este momento se está solicitando el acta de nacimiento para conocer los datos de sus progenitores, debido a que con la información que tenemos ahorita brindada por el niño no hemos podido establecer si los datos son correctos.
Se ha contado con la comisión estatal de búsqueda con la ficha correspondiente, se ha compartido y solicitado la colaboración en el estado y en el resto de las procuradurías municipales para que nos apoyen con la difusión y encontrar un nexo y lograr la reunificación familiar, explicó.
El niño refiere que venía de la ciudad de México acompañado de una hermana mayor de edad y de un hermano adolescente, que estuvieron algunos días en un domicilio de esta ciudad donde primero separan a su hermana, después a su hermano y por último es cuando lo traen al albergue, detalló. Messinas.
Se ha contado con la comisión estatal de búsqueda con la ficha correspondiente, se ha compartido y solicitado la colaboración en el estado y en el resto de las procuradurías municipales para que nos apoyen con la difusión y encontrar un nexo y lograr la reunificación familiar, explicó.
El niño refiere que venía de la ciudad de México acompañado de una hermana mayor de edad y de un hermano adolescente, que estuvieron algunos días en un domicilio de esta ciudad donde primero separan a su hermana, después a su hermano y por último es cuando lo traen al albergue, detalló. Messinas.
Por este medio se documentó que el pasado fin de semana se informó a las autoridades a las 10:23 horas a través del 911 sobre la presencia de un niño de 9 años que llegó y tocó el timbre de dichas instalaciones donde lo había dejado abandonado.
Al arribar los agentes se entrevistaron con Jazmín, empleada del albergue, quien les informó que momentos antes al estar de guardia en dicho lugar de pronto sonó el timbre de la puerta principal y al abrir vio al menor que estaba llorando.
Detalló que el niño les dijo que varias personas a las que no conocer que viajaban en un vehículo sedán de color gris, de las cuales no pudo dar detalles, lo habían dejado ahí y le pidieron que tocara el timbre para después alejarse del lugar, diciéndole que ahí lo cuidarían.
El menor fue certificado médicamente, sin lesiones y quedo bajo el resguardo del Procurador de la Defensa del Menor y la Familia. El caso fue turnado ya a las autoridades competentes.