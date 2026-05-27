Niño abandonado en DIF Nogales buscaba cruzar a EU para reunirse con su madre

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El menor de nueve años, originario de Guerrero, habría viajado a la frontera acompañado de sus hermanos antes de ser dejado en las instalaciones del DIF Municipal, donde permanece bajo resguardo

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 27/05/2026 05:06 PM.
En Nogales y editada el 27/05/2026 05:17 PM.