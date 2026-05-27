Realizan en Nogales foro sobre derechos de las mujeres y erradicación de la violencia

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Funcionarias, activistas y representantes de colectivos participaron en el encuentro “Mujeres y Derechos: Una Lucha Permanente”, enfocado en fortalecer la igualdad, la empatía y las redes de apoyo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/05/2026 12:07 PM.
En Nogales y editada el 27/05/2026 12:10 PM.