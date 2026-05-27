Realizan en Nogales foro sobre derechos de las mujeres y erradicación de la violencia

Con una sala completamente llena y la participación de funcionarias, representantes de colectivos, activistas y sociedad civil, se llevó a cabo el foro “Mujeres y Derechos: Una Lucha Permanente”, organizado por el Instituto Nogalense de las Mujeres y la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, como un espacio de diálogo, reflexión y fortalecimiento de los derechos de las mujeres.
La ponencia principal estuvo a cargo de la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Sonora, María Dolores del Río Sánchez, quien compartió con las asistentes un mensaje enfocado en la importancia de la unión, la empatía y la creación de redes de apoyo entre mujeres, para continuar avanzando hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia.
Durante su participación, reconoció el compromiso del alcalde Juan Francisco Gim Nogales por sumarse al Pronunciamiento de Cero Tolerancia, al considerar que este tipo de acciones fortalecen el bienestar y la seguridad de las mujeres nogalenses.
La directora del Instituto Nogalense de las Mujeres, Daniela Pérez Esquer, destacó que estos encuentros permiten sensibilizar, informar y generar herramientas para seguir impulsando espacios seguros, así como el respeto pleno a los derechos de las mujeres.
Este foro viene a sumar y sensibilizar sobre estos temas para seguir luchando por los derechos de las mujeres. Sabemos muy bien que, por medio de la educación y la sensibilización, se pueden establecer muchas herramientas para el bienestar de las mujeres y para garantizar realmente sus derechos, expresó.
Defender los derechos de las mujeres es defender la justicia, la dignidad y el futuro de nuestra sociedad. A las mujeres les digo: no están solas, somos muchas las que seguiremos levantando la voz y trabajando para construir una sociedad donde la igualdad deje de ser un discurso y se convierta en una realidad, manifestó.
El evento reunió a funcionarias municipales y estatales, mujeres integrantes de Seguridad Pública, representantes de colectivos sociales, activistas, Madres Constructoras de Paz, integrantes de Relevo Generacional y sociedad civil, quienes coincidieron en la importancia de continuar impulsando acciones de sensibilización y fortalecimiento de los derechos de las mujeres.
Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal de Nogales, a través del Instituto Nogalense de las Mujeres, reafirma su compromiso de seguir promoviendo políticas públicas y espacios enfocados en la igualdad, el respeto y la erradicación de la violencia contra las mujeres.