Adulto mayor es atropellado por taxi en el Colosio y queda grave

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Héctor Sandoval sufrió fracturas expuestas y lesiones de consideración tras ser embestido por un vehículo de alquiler cuando cruzaba a la altura del fraccionamiento Canoas; el conductor huyó del lugar

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 28/05/2026 09:27 AM.
En Nogales y editada el 28/05/2026 09:47 AM.