Adulto mayor es atropellado por taxi en el Colosio y queda grave

Un adulto mayor resultó con lesiones de gravedad luego de ser atropellado por un vehículo del alquiler cuando cruzaba el periférico Colosio a la altura del fraccionamiento Canoas en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte de la policía de tránsito fue minutos después de las 08:00 horas que se informó a las autoridades a través del número de emergencias 911 sobre el atropellamiento de una persona sobre e bulevar.
Al sitio acudieron agentes de tránsito quienes localizaron a un hombre adulto hoy identificado como Héctor Sandoval quien presentó una fractura expuesta en tobillo de la pierna izquierda, y probable fractura de cadera, así como golpes contusos en diferentes partes del cuerpo.
Se informó que debido al estado de salud del lesionado no fue posible que informara a las autoridades que le había pasado, quedando internado en el Hospital IMSS Bienestar donde fue diagnosticado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo su salud.
Sin embargo, testigos señalaron que tras escuchar un fuerte frenado vieron retirarse del lugar a un taxi.