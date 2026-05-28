Azalia Guevara entrega contenedores, árboles y televisor a escuelas de Nogales

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La diputada local realizó apoyos en planteles de las colonias Manantial, El Represo y Las Torres, como parte de acciones enfocadas en el cuidado ambiental, espacios limpios y fortalecimiento de actividades escolares

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 28/05/2026 05:04 PM.
En Nogales y editada el 28/05/2026 05:07 PM.