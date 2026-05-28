Azalia Guevara entrega contenedores, árboles y televisor a escuelas de Nogales

Como parte de la presencia permanente en el sector escolar, la diputada local Azalia Guevara canalizó entrega de contenedores para basura en fomento de espacios limpios y árboles diversos en apuesta por la reforestación y cuidado del medio ambiente, además de la donación de un televisor que servirá para multiplicar recursos a través de alguna actividad.
En la escuela Francisco Peralta Gálvez, donde asiste la alumna Azul Ivanna Rodríguez Sosa, su representante como diputada infantil del año pasado, en la colonia Manantial; así como la escuela Antonio Aguilar, en El Represo y la primaria Sonora, del sector Las Torres, donde estudia su diputada infantil de este 2026 Karen Noemí Juárez Mancinas.
La diputada Azalia Guevara reiteró su compromiso con el sector educativo, al destacar la importancia del trabajo conjunto y expresó su alegría por la invitación al próximo trigésimo aniversario del plantel educativo de educación primaria “Sonora”.
Con el objetivo de generar fondos para la celebración, la legisladora por Nogales y Santa Cruz en el Congreso de Sonora donó un televisor inteligente de 50 pulgadas para una rifa a través de la Sociedad de Padres y Madres de Familia y la Dirección del plantel.
Reafirmó su labor legislativa mediante la entrega de contenedores de basura y árboles nativos, acciones posibles gracias al respaldo del Gobierno del Estado y dependencias como PROAES y CEDES.
Siempre agradecida con ellos, con el gobernador Alfonso Durazo, con PROAES que nos proporcionó los botes de basura, los vamos a traer en partes porque pues sí hacen mucho bulto para traerlos todos juntos, pero tenemos programadas otras escuelas, dijo
Y CEDES que nos han estado apoyando con los árboles desde hace ya dos años, tres años que estamos trayendo árboles para regalar, entonces pues muy agradecida con ellos. Les vamos a seguir dando lata porque tenemos varias peticiones y vamos a estar trayendo, agregó Azalia Guevara.
Y CEDES que nos han estado apoyando con los árboles desde hace ya dos años, tres años que estamos trayendo árboles para regalar, entonces pues muy agradecida con ellos. Les vamos a seguir dando lata porque tenemos varias peticiones y vamos a estar trayendo, agregó Azalia Guevara.
Detalló que la diputada acudió originalmente para presenciar el informe de la alumna representante del cuarto distrito y aprovechó la ocasión para dotar a la escuela de botes de basura y flora para un área verde. Ante la necesidad económica por los festejos de aniversario, la dirección y los padres solicitaron el televisor, petición a la cual la legisladora accedió de forma inmediata.
La tesorera de la sociedad de padres de familia, Paulina Luz, externó su gratitud a nombre de la comunidad escolar, al indicar que este donativo facilita la labor de recaudación y motiva a los tutores a participar en las festividades venideras, con la premisa de mantener el contacto y gestiones ante la representante del Congreso para futuras necesidades de la escuela.