Buscan ampliar oportunidades educativas para jóvenes de Nogales con proyecto binacional

Con el objetivo fundamental de abrir nuevas oportunidades educativas y fortalecer el desarrollo académico de la juventud fronteriza, integrantes del Consejo Municipal de Educación Media Superior y Superior sostuvieron un importante encuentro de trabajo con ejecutivos del Consulado General de Estados Unidos en Nogales, Sonora, a cargo de Michelle N. Ward.
La reunión, desarrollada en las instalaciones de la sede diplomática estadounidense, reunió a directivos de distintas instituciones educativas locales para conocer y sumarse a un proyecto binacional impulsado por el Consulado, con la iniciativa orientada a construir puentes de trabajo colaborativo que beneficien directamente a las y los estudiantes nogalenses.
El encuentro contó con la convocatoria y el acompañamiento directo de la Dirección de Educación Municipal, dependencia a cargo del maestro Edgar Valadez Valdez, al reafirmar el compromiso del gobierno local por mantener una estrecha coordinación interinstitucional.
Como parte de los asistentes, la maestra Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez, directora de la Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias” y miembro activo del Consejo, destacó la relevancia de esta sinergia de colaboración.
Atendimos con mucho gusto la invitación del Consulado General de los Estados Unidos en Nogales, para trabajar de manera colaborativa en la búsqueda de oportunidades educativas para los jóvenes de las instituciones que dignamente representamos, expresó la directora.