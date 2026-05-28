Buscan ampliar oportunidades educativas para jóvenes de Nogales con proyecto binacional

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Integrantes del Consejo Municipal de Educación sostuvieron un encuentro con representantes del Consulado General de Estados Unidos para impulsar estrategias de colaboración académica en beneficio de estudiantes fronterizos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 28/05/2026 05:09 PM.
En Nogales y editada el 28/05/2026 05:12 PM.