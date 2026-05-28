Detienen a hombre que decía pertenecer a la “mafia” tras persecución en Nogales

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El conductor de un Chevrolet Malibu fue arrestado luego de una persecución por varias calles de la ciudad; su acompañante escapó tras ingresar a un rancho portando presuntamente un arma de fuego

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/05/2026 10:00 AM.
En Nogales y editada el 28/05/2026 10:13 AM.