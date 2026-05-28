Detienen a hombre que decía pertenecer a la “mafia” tras persecución en Nogales

Un presunto trabajador de la “mafia” fue detenido por la Policía Municipal luego de conducir en exceso de velocidad por calles de la colonia San Miguel donde se inició la persecución.
El reporte policial detalla que siendo las 19:10 horas elementos comisionados al Grupo Operativo Táctico, en un recorrido de prevención sobre el bulevar San Carlos a la altura de la colonia mencionada en Nogales, Sonora, observaron un vehículo Chevrolet Malibu, que circulaba en exceso de velocidad.
Tras marcarle el alto el conductor y su acompañante hicieron caso omiso e imprimieron mayor velocidad, comenzando la persecución por distintas calles de la ciudad, sin respetar semáforos en rojo hasta llegar a la calle Tinajas de la colonia Colinas del Yaqui donde detuvieron la marcha.
Según el reporte ambos tripulantes bajaron del auto e iniciaron la fuga a corriendo siendo el copiloto quien a simple vista se le apreciaba lo que parecía ser un arma de fuego en la mano, logrando brincar un portón de un rancho y perderse de vista.
Mientras que el supuesto conductor logró ser alcanzado y detenido mientras gritaba que pertenecía a la “mafia”, amenazando a los oficiales que lo soltaran, forcejeando en todo momento mientras lanzaba patadas, hasta que fue debidamente sometido, con los candados de mano.
Se informó que se trata de quien dijo llamarse Santos O. "N" de 34 años, mismo que fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido y su vehículo remolcado a los patios del corralón del C5, para el deslinde de responsabilidades.