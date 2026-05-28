Detienen a joven acusado de golpear a su pareja y a su madre en la colonia Del Valle

...

El señalado, de 18 años, fue sometido por policías municipales luego de presuntamente agredir físicamente a ambas mujeres y lanzar piedras contra los oficiales durante la intervención

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/05/2026 04:45 PM.
En Nogales y editada el 28/05/2026 04:47 PM.