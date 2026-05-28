Detienen a joven acusado de golpear a su pareja y a su madre en la colonia Del Valle

Un hombre que agredió a golpes a su pareja y a su madre fue detenido por la Policía Municipal en hechos ocurridos en la colonia Del Valle.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 14:20 horas que elementos preventivos fueron alertados vía radiofrecuencia para que se trasladarán a la colonia del Valle donde reportaban violencia familiar.
En el lugar observaron a una mujer que les solicitaba que entraran al domicilio donde se encontraba su hijo agresivo, donde observaron al sujeto agrediendo a su mujer.
Ambas féminas dijeron a los agentes que había sido agredidas físicamente por el de nombre Miguel "N" de 18 años, el cual comenzó a gritarle a los oficiales que se fueran que él se encontraba en su casa y podía hacer lo que quisiera con su pareja.
En cierto momento el señalado comienzo a lanzar piedras en contra de los oficiales mientras decía que no se metieran en cosas de pareja, siendo sometido en el acto por los uniformados.
La madre del detenido dijo que minutos antes su nuera llegó con ella con marcas en el cuello, y al ver que estaba siendo agredida por su hijo ella le reclamó, pero fue empujada contra las escaleras.
Ante los señalamientos ambas víctimas fueron llevadas ante el médico de guardia quien las certificó de sus lesiones e informando del caso al Centro de Atención Temprana con detenido, donde se ordenó que el retenido fuera puesto a su disposición.