Estudiantes de la UPN Nogales levantan plantón tras lograr acuerdos con CRESON

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La comunidad estudiantil retomará clases este 28 de mayo luego de alcanzar acuerdos con autoridades educativas, entre ellos la remoción inmediata de la coordinadora académica y el seguimiento jurídico a las denuncias presentadas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 28/05/2026 12:15 PM.
En Nogales y editada el 28/05/2026 12:23 PM.