Estudiantes de la UPN Nogales levantan plantón tras lograr acuerdos con CRESON

Tras extensas jornadas de negociación, la comunidad estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (CRESON) con sede en Nogales, Sonora, levantó el plantón que mantenía a las afueras del plantel desde el pasado martes a las 7:00 horas, por lo que retomarán actividades normales este jueves 28 de mayo.
La disolución de la protesta pacífica se concretó al finalizar un diálogo exhaustivo con el área jurídica de las autoridades estatales y, derivado de estas pláticas, los universitarios consolidaron acuerdos fundamentales para su causa, con la remoción inmediata del cargo de la coordinadora académica como el primer gran resolutivo.
Estudiantes confirmaron que el compromiso oficial de las autoridades establece un seguimiento jurídico y administrativo puntual para cada una de las y los servidores públicos involucrados en las quejas por maltrato y faltas de empatía. Este proceso de escrutinio legal incluye de manera directa a la directora de la institución, quien también figura entre los perfiles señalados por la asamblea escolar para su destitución.
Luego del retiro de los contingentes, el acceso a la universidad recuperó la normalidad; en el lugar sobrevivieron únicamente algunos vestigios del movimiento. Diversas pancartas con consignas sobre el respeto a la salud mental, la dignidad del alumnado y la libertad de expresión permanecen colgadas en el cerco perimetral de la fachada principal, como testigos mudos de la lucha iniciada por los futuros docentes.