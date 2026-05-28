Guantes de Oro honrarán legado del ex campeón mundial David “Destroyer” López en Nogales

Un evento que promete dar el escenario a los nuevos valores del Boxeo y confirmará que Nogale, Sonora es cuna de campeones en ascenso, se anunció este jueves en las instalaciones del Instituto Municipal del Deporte, en donde autoridades locales, junto a organizadores de esta justa compartieron los pormenores de la IV Edición de Guantes de Oro, en honor a la leyenda de los cuadriláteros y ex campeón del mundo David “Destroyer” López.
Con la importante presencia de María Julia Rodríguez y Florencio López Mendivil, junto a Florencio López Rodríguez, padres y hermano del acaecido pugilista, el director de la dependencia Marco Alonso Martínez, mencionó este encuentro iniciará desde las 9:30 horas en el Gimnasio Carlos Hernández Carrera, con participación de boxeadores locales y de la región.
Es un legado que queremos que se enfoquen las nuevas generaciones en pensar en ser como ellos. Y ser mejor que ellos, mejor que los boxeadores que hemos tenido. Y eso es en el Ayuntamiento o en el Instituto del Deporte, no hay gasto, hay inversión, mencionó Martínez.
Pero se les echó muchas ganas para llegar a donde están. No se imaginan todo lo que sufría mi hijo. Con el peso, a veces que no llegaba, súper se sufre mucho para bajar. Y eso sacrificaba mucho. Todos los días se tenían que irse a entrenar lejos allá a Los Ángeles, por allá. Pero si, si se sufre mucho. Y tienen que ser muy, tienen mucha disciplina para que quieran llegar a ser alguien. Y tienen que echarle muchísimas ganas para poder ser mejor”, comentó la madre del “Destroyer”.
Pero se les echó muchas ganas para llegar a donde están. No se imaginan todo lo que sufría mi hijo. Con el peso, a veces que no llegaba, súper se sufre mucho para bajar. Y eso sacrificaba mucho. Todos los días se tenían que irse a entrenar lejos allá a Los Ángeles, por allá. Pero si, si se sufre mucho. Y tienen que ser muy, tienen mucha disciplina para que quieran llegar a ser alguien. Y tienen que echarle muchísimas ganas para poder ser mejor”, comentó la madre del “Destroyer”.
Las edades son de los 12 a 18 años en adelante, prácticamente en todas las divisiones de pesos y la justa es conocida como evento de cinto el cual tendrá la imagen del “Destroyer” López, el cual se entregará a cada uno de los ganadores, además de que con el cobro de entrada se espera comprar equipo para gimnasios en diferentes partes de la ciudad.