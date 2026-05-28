Guantes de Oro honrarán legado del ex campeón mundial David “Destroyer” López en Nogales

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Más de 300 boxeadores de Sonora participarán en la IV edición del torneo, donde autoridades deportivas y la familia del fallecido pugilista destacaron la disciplina y el esfuerzo como ejemplo para las nuevas generaciones

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 28/05/2026 04:28 PM.
En Nogales y editada el 28/05/2026 04:32 PM.