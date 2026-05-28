Llevan jornada gratuita de salud femenina al Centro Comunitario Rosarito en Nogales

Servicios integrales para promover la salud femenina en el marco del Día Internacional por Acción de Salud por la Mujer, fueron llevados este jueves a las instalaciones del Centro Comunitario Rosarito, en donde decenas de personas, acudieron a aprovechar de esta importante jornada en Nogales, Sonora.
El facilitar lo necesario para la salud de la mujer es prioridad para la actual administración, comentó el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, quien reiteró que, como esta jornada, en las últimas semanas, se ha incrementado el número de coordinaciones interinstitucionales que salen de los consultorios o los centros de atención, para brindarla directamente en las colonias, acción que continuará en el futuro.
Los servicios para las mujeres y también para alguien que lo pueda ocupar. Especialmente dedicado el servicio y el evento para las mujeres, donde participan varias dependencias también estatales y federales para dar todos los servicios gratuitos a las mujeres que asistan el día de hoy aquí. Es muy importante, la salud es el eje vertical como la educación en una comunidad y no podemos dejar desapercibido en las colonias, en los eventos, atender y hacer eventos de campañas de salud, comentó el alcalde.
Así es, pues para el evento llevamos a cabo lo que es el operativo de barrido, estuvimos acudiendo a las colonias, a las casas, entregándoles la información, estuvimos haciendo también la gira de medios y eso es lo que hace que tenga éxito el evento. Hemos tenido desde las ocho y media muchísimas mujeres beneficiadas y decirles a las que faltan por venir que se animen a venir. Tenemos más de 15 servicios completamente gratuitos y decirles siempre a las mujeres que se den una oportunidad y un espacio para poder hacer sus revisiones y poder prevenir, mencionó Pérez.La directora agregó de la misma forma, si por alguna razón no llegaron a esta jornada, pueden acudir directamente a las instalaciones de esta oficina en la calle privada de Los Niños, a una cuadra del DIF Municipal, en donde de acuerdo a su petición pueden ser canalizadas a servicios especializados a bajo costo o de manera gratuita.