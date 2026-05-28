Llevan jornada gratuita de salud femenina al Centro Comunitario Rosarito en Nogales

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Decenas de mujeres aprovecharon servicios médicos, orientación y canalización especializada durante la jornada organizada en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 28/05/2026 04:19 PM.
En Nogales y editada el 28/05/2026 04:25 PM.