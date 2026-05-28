Localizan sin vida a hombre cerca de oficinas de CFE en Nogales

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Autoridades municipales y paramédicos de Cruz Roja confirmaron el fallecimiento de un hombre localizado en las inmediaciones del sector El Greco; se presume que vivía en situación de calle

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 28/05/2026 04:58 PM.
En Nogales y editada el 28/05/2026 05:01 PM.