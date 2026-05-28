Localizan sin vida a hombre cerca de oficinas de CFE en Nogales

El cuerpo de un hombre fue localizado en las inmediaciones del edificio de la Comisión Federal de Electricidad CFE ubicado en la zona comercial el Greco, las autoridades presumen que podría tratarse de un hombre en condición de calle.
De acuerdo con el reporte de las autoridades fue minutos antes de las 08:00 horas que se informó al 911 sobre la presencia de una persona tendida en un área cercana a dicha edificación.
Al lugar acudieron elementos de la policía municipal quienes localizaron a la persona la cual no respondía a los estímulos, por lo que solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada por dicha autoridad mientras personal de la FGJE de Sonora realizó las diligencias correspondientes, ordenando que el cuerpo fuera llevado a una funeraria local donde continuaron con los trabajos de ley.
Cabe mencionar que en días antes se registró otro fallecimiento en un área cercana a dicho sector, donde otro hombre fue localizado sin vida. En las últimas semanas ha sido varias las personas en situación de calle que han fallecido en la vía pública.