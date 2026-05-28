Más de 2 mil vacunas antirrábicas aplicadas en Nogales durante 2026

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El Gobierno Municipal mantiene jornadas gratuitas de vacunación, fumigación y esterilización en distintas colonias de la ciudad para prevenir casos de rabia y proteger la salud pública

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/05/2026 11:42 AM.
En Nogales y editada el 28/05/2026 11:50 AM.