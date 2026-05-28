Más de 2 mil vacunas antirrábicas aplicadas en Nogales durante 2026

Con dos mil 15 vacunas antirrábicas aplicadas durante este año, de las cuales 542 corresponden al mes de mayo, el Ayuntamiento de Nogales mantiene de manera permanente las jornadas gratuitas de vacunación y fumigación para proteger la salud pública y prevenir casos de rabia en mascotas.
La subcoordinadora del Centro de Atención y Bienestar Animal, Cindy Torres, informó que estas acciones preventivas se han desarrollado en distintos sectores de la ciudad, entre ellos las colonias Colosio, Solidaridad, Virreyes y La Mesa, como parte del trabajo permanente que impulsa el Gobierno de la Ciudad de Nogales.
Destacó que la situación se mantiene bajo control gracias a las campañas constantes de vacunación; sin embargo, reiteró que las jornadas continuarán durante todo el año, por lo que invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las redes sociales oficiales para conocer las próximas colonias y puntos de atención.
Asimismo, recordó que la rabia es una enfermedad zoonótica que puede representar un riesgo para la población, por lo que exhortó a reportar de inmediato al Centro de Atención y Bienestar Animal o al 911 cualquier caso de perros con síntomas como salivación excesiva, rigidez, desorientación o comportamiento agresivo.
Finalmente, invitó a las familias nogalenses a aprovechar los servicios gratuitos del Centro de Atención y Bienestar Animal, ubicado en la colonia Reforma, en la lomita del CETIS, donde se brinda atención de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, con esterilización, vacunación y desparasitación sin costo.
Además, informó que la próxima jornada de esterilización se realizará el 5 de junio en el Centro Comunitario de La Mesa.