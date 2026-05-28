Mujer vuelca vehículo en Los Virreyes; dos menores resultan lesionados

Un vehículo volcó en calles de la colonia Los Virreyes mientras era conducido por una mujer quien dijo perdió el control del volante y se impactó contra la guarnición resultando lesionados sus acompañantes entre ellos dos menores de edad.
De acuerdo con el reporte policial fue alrededor de las 13:25 horas que elementos de Tránsito Municipal fueron alertados para que se trasladaran a la calle de los Misterios de la colonia en mención donde reportaban un volcamiento de un sedán.
En el lugar observaron un vehículo Chevrolet Malibu modelo 2014 de color dorado el cual se encontraba sobre su techo, encontrándose en el lugar la de nombre Damaris S. de 27 años, la cual manifestó haber perdido el control del volante impactando la guarnición, lo que provocó que volcara sobre su toldo.
Se informó que en dicho vehículo se trasladaba la conductora y tres acompañantes el de nombre Valerio de 31 años, una menor de 8 años y un menor de 10 años quienes resultaron con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar.
El reporte policial indica que el accidente provocó daños calculados en más de 50 mil pesos, cabe mencionar que él informe no detalla si hubo daños a tercero o si el vehículo y la responsable del accidente fueron puestos a disposición de alguna autoridad.