Mujer vuelca vehículo en Los Virreyes; dos menores resultan lesionados

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La conductora de un Chevrolet Malibu perdió el control del volante y terminó volcada sobre el toldo; tres acompañantes, entre ellos dos niños, sufrieron lesiones leves

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/05/2026 10:21 AM.
En Nogales y editada el 28/05/2026 10:25 AM.