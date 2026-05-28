Nogales anuncia Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 y pinta de cruce peatonal inclusivo

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El Gobierno Municipal y colectivos de la diversidad sexual presentaron las actividades de la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026, que se realizará el 13 de junio con festival cultural, módulos de salud preventiva y la participación especial de “La Venenito”

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/05/2026 11:29 AM.
En Nogales y editada el 28/05/2026 11:35 AM.