Nogales anuncia Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 y pinta de cruce peatonal inclusivo

El Ayuntamiento de Nogales, que encabeza el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, anunció las actividades de la Marcha del Orgullo LGBT+ Nogales 2026, así como la pinta de un cruce peatonal alusivo a la diversidad, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer el respeto, la inclusión y la visibilidad de la comunidad.
El anuncio se realizó en rueda de prensa encabezada por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, acompañado por el director de IMFOCULTA, Nadir del Cid, representantes de la comunidad LGBT+ y personal de CAPASITS, quienes dieron a conocer los detalles de las actividades programadas.
La marcha se llevará a cabo el próximo 13 de junio, a partir de las 6:00 de la tarde, iniciando en Show Center, sobre la avenida Obregón, para concluir en la plaza del busto a Colosio, donde se realizará un festival recreativo y cultural dirigido a las familias asistentes.
Los organizadores Alberto Arias, Cristian Vega y Manuel Sánchez informaron que quienes deseen participar con un carro alegórico podrán solicitar información a través del Facebook de Alberto Arias o al número telefónico 631 204 1275.
Previo al inicio del recorrido, personal de CAPASITS ofrecerá una plática preventiva dirigida a la comunidad en general. Además, se instalarán módulos gratuitos para la aplicación de pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C, así como servicios de vacunación e información sobre enfermedades de transmisión sexual. Al finalizar la marcha, también permanecerá un módulo de atención en la plaza del busto a Colosio.
Durante su mensaje, el alcalde Juan Francisco Gim Nogales reiteró el respaldo del Gobierno Municipal a todas las expresiones sociales y destacó la importancia de promover espacios de respeto, inclusión y fraternidad. Asimismo, aseguró que se brindará apoyo en materia de logística y seguridad para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades programadas.
Por su parte, los representantes de la comunidad LGBT+ señalaron que este movimiento en Nogales ha representado una lucha constante por la igualdad y el respeto durante más de tres décadas, además de destacar el trabajo altruista y social que realizan en beneficio de distintos sectores de la población.
Manuel Sánchez adelantó que en esta edición participará la influencer “La Venenito” como invitada especial en uno de los carros alegóricos, como parte de las actividades contempladas para la marcha.
Asimismo, se informó que el próximo 30 de mayo, a partir de las 11:00 de la noche, se llevará a cabo la pinta del cruce peatonal ubicado frente al Greco y la máquina 501, como símbolo de inclusión, respeto y visibilidad para la comunidad LGBT+ en Nogales.