OOMAPAS reemplaza tubería sanitaria en Pueblo Nuevo para resolver fugas recurrentes

Con la instalación de 80 metros lineales de tubería nueva de PVC sanitario de 10 pulgadas de diámetro en la calle De los Tigres, de la colonia Pueblo Nuevo, OOMAPAS Nogales atiende de fondo una problemática recurrente en el sector, como parte de los trabajos presentados durante la más reciente sesión de la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social.
La reunión fue presidida por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales y el director general de OOMAPAS Nogales, Leonardo Sandoval Mendoza, quienes dieron seguimiento a las acciones que el organismo operador realiza en distintos puntos de la ciudad para fortalecer los servicios de agua potable, drenaje e infraestructura urbana.
Durante la sesión también se informó sobre la distribución estratégica de agua mediante pipas, priorizando el abastecimiento en escuelas y colonias donde actualmente el suministro de agua potable es inexistente, con el objetivo de atender de manera eficiente las necesidades más urgentes de la comunidad.
Asimismo, se dio seguimiento a un reporte recurrente en el Andador 1 de la colonia Los Encinos, donde personal de OOMAPAS permanecerá en sitio para realizar un monitoreo puntual del abasto de agua y generar una solución adecuada para las familias del sector.
En materia de infraestructura urbana, continúa el Plan de Reposición de Concreto impulsado por el organismo, mediante el cual se rehabilitan alrededor de 35 baches por semana derivados de reparaciones realizadas por OOMAPAS.
Gracias a este esfuerzo permanente, próximamente se alcanzará la meta de cuatro mil metros cuadrados de superficie atendida, lo que contribuye a mejorar la movilidad y las condiciones de las calles intervenidas.