OOMAPAS reemplaza tubería sanitaria en Pueblo Nuevo para resolver fugas recurrentes

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El organismo operador instaló 80 metros de nueva tubería de PVC sanitario en la calle De los Tigres, además de reforzar el abastecimiento de agua y la rehabilitación de vialidades en distintos sectores de Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/05/2026 12:56 PM.
En Nogales y editada el 28/05/2026 01:09 PM.