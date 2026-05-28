Percepción de inseguridad en Nogales baja; la colocan entre las fronteras más seguras del país

Una nueva medición de percepción de inseguridad coloca a Nogales, como uno de los municipios fronterizos más seguros en México, además de que de acuerdo a los datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana (ENSU), muestran una disminución con respecto al año pasado en esta medición.
De acuerdo con la estadística, la percepción de inseguridad en la frontera bajo de un 45% en diciembre de 2025 a un 38.2% en marzo de 2026, lo que es superado de acuerdo con el mismo documento por ciudades como Hermosillo con un 47.8% y Ciudad Obregón con un 84.2%.
Sobre este tema el presidente municipal Juan Gim Nogales, manifestó estos valores si bien positivos para las acciones de prevención, que incluyen la mejora en equipamiento de los elementos, la constante capacitación y la coordinación por medio de la mesa de seguridad, también indica que aún queda mucho por hacer para lograr mejores resultados.
Hoy se mencionaba que sí, tenemos la percepción de 38.2, lo cual si recuerdan empezamos como más de 50 y a cuatro años hemos llegado a 38.2. Es un trabajo que nos quiere decir que estamos haciendo las cosas, que vamos por una ruta crítica correcta, más sin embargo tenemos el compromiso de seguir así hasta que este número, lo ideal es que fuera cero. Pero mientras mantengamos una tendencia a la baja y una atención a través de la mesa de seguridad, creo que vamos por buen camino, mencionó el alcalde.
Sobre todo a los temas que se atienden y que tienen que ver con la violencia intrafamiliar, que eso hace dos, tres años atrás empezamos a detectar cuáles eran los problemas que causaban la violencia y nos empezamos a atacar a proponer programas a través del Estado y de esa manera pues afortunadamente tenemos una percepción de los ciudadanos que ha bajado en cuanto al tema de seguridad, manifestó.