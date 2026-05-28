Percepción de inseguridad en Nogales baja; la colocan entre las fronteras más seguras del país

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Datos de la ENSU del INEGI revelan una disminución en la percepción de inseguridad respecto a 2025; el alcalde Juan Gim destacó avances en prevención, equipamiento policial y atención a la violencia intrafamiliar

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 28/05/2026 04:06 PM.
En Nogales y editada el 28/05/2026 04:13 PM.