Piden evitar zona de construcción de cancha en Pueblitos para prevenir accidentes

Ante los trabajos de construcción de una nueva cancha de fútbol en el fraccionamiento Asturias, de la colonia Pueblitos, el Instituto Municipal del Deporte de Nogales hizo un llamado a la ciudadanía para evitar acercarse al área de obra, especialmente niñas y niños, con el fin de prevenir accidentes mientras concluyen los trabajos.
El director del Instituto Municipal del Deporte, Marco Alonso Martínez Rodríguez, informó que este espacio forma parte del programa federal “Mundial Social 2026”, una estrategia que busca dejar beneficios permanentes en las comunidades mediante infraestructura deportiva, recuperación de espacios públicos y promoción de actividades para niñas, niños y jóvenes.
Estamos muy contentos porque esta obra representa un beneficio importante para las familias de Pueblitos y sectores cercanos; sin embargo, en este momento lo más importante es cuidar la seguridad de la comunidad. Pedimos a madres, padres de familia y vecinos que no permitan que las niñas y los niños ingresen o se acerquen al área de construcción, expresó Martínez Rodríguez.
Sabemos que hay entusiasmo por ver avanzar la cancha, pero debemos esperar a que la obra esté terminada e inaugurada oficialmente. Mientras tanto, les pedimos respetar los límites del área y atender las recomendaciones del personal encargado, agregó.
Este tipo de proyectos fortalecen el deporte, la convivencia y la recuperación de espacios públicos. Nuestro compromiso es que, una vez concluida, esta cancha sea un punto de encuentro seguro y digno para las familias de la colonia Pueblitos, puntualizó.