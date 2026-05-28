Piden evitar zona de construcción de cancha en Pueblitos para prevenir accidentes

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El Instituto Municipal del Deporte exhortó a la ciudadanía a mantenerse alejada de la obra en el fraccionamiento Asturias, donde se construye una nueva cancha de fútbol como parte del programa “Mundial Social 2026”

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/05/2026 12:34 PM.
En Nogales y editada el 28/05/2026 12:43 PM.