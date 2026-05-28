Primaria “Sonora” celebrará 30 años de historia educativa en Nogales

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La escuela ubicada en la colonia Las Torres realizará un evento conmemorativo el próximo 26 de junio, con invitación abierta para alumnos, exalumnos, docentes y padres de familia que han formado parte del plantel

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 28/05/2026 05:14 PM.
En Nogales y editada el 28/05/2026 05:18 PM.