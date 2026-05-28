Primaria “Sonora” celebrará 30 años de historia educativa en Nogales

La Escuela Primaria “Sonora”, ubicada en la colonia Las Torres en la periferia poniente de Nogales, Sonora, se prepara para celebrar su trigésimo aniversario de fundación. El director del plantel, Felipe Pérez, anunció que el próximo 26 de junio a las 6:00 de la tarde se llevará a cabo un evento conmemorativo.
Para esta celebración, el personal docente y administrativo extiende una invitación a toda la comunidad escolar, especialmente también para alumnos, exalumnos, padres de familia y maestros, tanto activos como jubilados, que en algún momento formaron parte de esta institución.
Nos hemos dado a la tarea de en lo cortito estarle hablando a maestros que laboraron junto con nosotros, algunos que ya están jubilados, algunos que están en activo pero en otras partes del estado, pues los hemos estado contactando, dijo.
Y que sirva este medio igual para hacer la invitación a todos aquellos que han formado parte de esta planta laboral de la escuela Sonora, alumnos, exalumnos, padres de familia, nos gustaría mucho pues contar con su presencia ese día 26 de junio a las 6 de la tarde, agregó.
Y que sirva este medio igual para hacer la invitación a todos aquellos que han formado parte de esta planta laboral de la escuela Sonora, alumnos, exalumnos, padres de familia, nos gustaría mucho pues contar con su presencia ese día 26 de junio a las 6 de la tarde, agregó.
Fíjese que es un gran gusto poder encontrarnos en la calle a exalumnos ahora ya profesionistas que recuerdan a su escuela con cariño y sobre todo a aquellos padres de familia que eh todavía nos los encontramos aquí en la colonia y se sienten agradecidos este por el trabajo que han tenido, manifestó.
Recalcó que, hoy en día, la escuela cuenta con una matrícula de 260 estudiantes y una plantilla laboral de 15 personas, compuesta por 12 maestros de grupo, un docente de educación física, personal de intendencia y la dirección; con las puertas abiertas a la sociedad nogalense, la escuela reafirma su compromiso con la educación de calidad.