Realizan 67 esterilizaciones gratuitas de perros y gatos en Colinas del Yaqui

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El Gobierno Municipal de Nogales llevó a cabo una jornada masiva de esterilización canina y felina para promover la tenencia responsable, prevenir la sobrepoblación animal y fortalecer la salud pública

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/05/2026 11:50 AM.
En Nogales y editada el 28/05/2026 12:01 PM.