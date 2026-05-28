Realizan 67 esterilizaciones gratuitas de perros y gatos en Colinas del Yaqui

Con un total de 67 esterilizaciones realizadas a perros y gatos, el Ayuntamiento de Nogales, que dirige Juan Francisco Gim Nogales, a través de la Dirección de Salud Municipal y el Centro de Atención y Bienestar Animal, llevó a cabo con éxito la Jornada Masiva de Esterilización Canina y Felina en la colonia Colinas del Yaqui.
La directora de Salud Municipal, Viviana García Ruíz, informó que esta actividad se desarrolló el domingo 24 de mayo en el Salón de Eventos Speedy González, donde se atendió a mascotas de familias del sector y colonias cercanas, como parte de las acciones permanentes para promover la tenencia responsable y el bienestar animal.
Estas jornadas son muy importantes porque nos ayudan a prevenir la sobrepoblación de perros y gatos, además de contribuir a la salud pública y al bienestar de las mascotas. Agradecemos a las familias que acudieron de manera responsable, cumpliendo con los requisitos solicitados para que sus animales pudieran ser atendidos de forma segura, expresó García Ruíz.
Viviana García Ruíz destacó que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de la Ciudad de Nogales por fortalecer las políticas de salud preventiva, protección animal y control responsable de la población canina y felina.
Cada esterilización representa un avance en el cuidado de la salud animal y en la construcción de una comunidad más consciente. Por eso continuaremos llevando estos servicios a más sectores de Nogales, impulsando la participación ciudadana y el trato digno hacia las mascotas, puntualizó la directora de Salud Municipal.