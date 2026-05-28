Reconocen consulados de México y EU capacitación táctica de policías en Sonora

Consulados de los Estados Unidos y México reconocieron la capacitación táctica de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Sonora, impartidos por autoridades norteamericanas en esta frontera.
El pasado viernes, la Cónsul General Michelle N. Ward, junto al Cónsul General Drew Hoster del Consulado General de los Estados Unidos en Hermosillo, felicitaron a oficiales de la División de Operaciones Fronterizas de la SSPC Sonora y a elementos federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes concluyeron exitosamente un curso de capacitación táctica coordinado por el U.S. Border Patrol, Tucson Sector.
Durante la ceremonia se destacó que el compromiso de los participantes con el servicio público constituye un pilar fundamental para fortalecer la seguridad de nuestras comunidades y consolidar la paz en la frontera compartida entre Sonora y Arizona.
Este esfuerzo se enmarca en un momento histórico de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, en el que ambos gobiernos han reafirmado su respaldo para llevar a cabo programas de formación y profesionalización en materia de seguridad fronteriza. La capacitación táctica impartida busca mejorar la coordinación operativa, fomentar la confianza mutua y garantizar una respuesta más efectiva ante los retos comunes en la región.
Las autoridades presentes subrayaron que este tipo de iniciativas reflejan la importancia de la colaboración internacional para enfrentar desafíos de seguridad y proteger a las familias que habitan en ambos lados de la frontera.