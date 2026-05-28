Reconocen consulados de México y EU capacitación táctica de policías en Sonora

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Elementos de la SSPC Sonora y corporaciones federales concluyeron un curso impartido por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, como parte de los esfuerzos de cooperación binacional en seguridad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/05/2026 04:35 PM.
En Nogales y editada el 28/05/2026 04:38 PM.