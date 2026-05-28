Tránsito de Nogales reforzará operativos contra motociclistas que alteran el orden en colonias

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Autoridades municipales atenderán reportes ciudadanos por exceso de velocidad, maniobras peligrosas y ruido excesivo provocado por motociclistas en sectores como San Miguel, Lomas de Anza, San Carlos y La Mesa

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 28/05/2026 04:52 PM.
En Nogales y editada el 28/05/2026 04:54 PM.