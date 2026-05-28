Tránsito de Nogales reforzará operativos contra motociclistas que alteran el orden en colonias

Directivos de Seguridad Pública de Nogales, Sonora, señalan que la Jefatura de Tránsito Municipal atenderá los reportes y denuncias ciudadanas sobre motociclistas que alteran el orden en diferentes colonias de la ciudad donde circulan en exceso de velocidad.
El comandante y Jefe de Tránsito Eliceo Estrada Muñiz, dijo que tienen conocimiento de los señalamientos y de los reportes por lo que iniciarán con operatividades constantes en sectores señalados.
El mando policial exhortó a la comunidad de motociclistas a circular con precaución y sobre todo a no generar contaminación auditiva al circular sin oficio por las calles de la ciudad.
Con base a las quejas que llegan a seguridad pública o a barandilla de tránsito que en diferentes colonias hay jóvenes que por las tardes se reúnen en diferentes lugares y hacen maniobras, escándalos, pues hacen unas adaptaciones a las motocicletas que exageran en el ruido y molestan a los vecinos de las colonias.
Tenemos reportes de Lomas de Anza, de San Miguel, San Carlos, tenemos reportes de La Mesa, también y aprovechamos también para hacer el llamado a los padres de familia que tienen conocimiento de que sus hijos andan haciendo mal uso de esas motocicletas.
Tenemos reportes de Lomas de Anza, de San Miguel, San Carlos, tenemos reportes de La Mesa, también y aprovechamos también para hacer el llamado a los padres de familia que tienen conocimiento de que sus hijos andan haciendo mal uso de esas motocicletas.
Aseguró que como autoridad de vialidad estarán al pendiente de la circulación de estas personas y al ser sorprendidas serán retenidas y deberán de comprobar su legal procedencia, placas vigentes, licencia, luces y el resto de los requisitos con forme a las leyes de tránsito para el estado de Sonora.
Por ley tienen que cumplir, son el usar casco, licencia vigente, placas, luces, que la motocicleta ande en óptimas condiciones para circular, hemos retenido motocicletas que no traen frenos, no traen luces, no traen ni casco, ni licencia, mucho menos placas, esas serán remitidas al Corralón Municipal donde algunas las vuelven a recuperar algunas se pierden.
Estamos trabajando en ello porque se está presentando reporte de robo de placas para ponérselas a motocicletas que no están regularizadas y ahí es donde las revisiones que hacemos nos votan motocicletas con reporte de robo y las personas que las abordan salen corriendo y nos dejan la motocicleta, pero lo que queremos evitar son accidentes y que sigan delinquiendo en este tipo de aparatos, expresó.
Estamos trabajando en ello porque se está presentando reporte de robo de placas para ponérselas a motocicletas que no están regularizadas y ahí es donde las revisiones que hacemos nos votan motocicletas con reporte de robo y las personas que las abordan salen corriendo y nos dejan la motocicleta, pero lo que queremos evitar son accidentes y que sigan delinquiendo en este tipo de aparatos, expresó.