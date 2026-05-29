Adulto mayor detenido tras agredir a familiares en Misiones de Anza

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Un hombre de 68 años fue arrestado por la Policía Municipal luego de presuntamente golpear y amenazar a sus familiares dentro de una vivienda, donde además causó daños y portaba un palo con el que intentó agredir a los presentes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/05/2026 05:26 PM.
En Nogales y editada el 29/05/2026 05:29 PM.