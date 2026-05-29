Adulto mayor detenido tras agredir a familiares en Misiones de Anza

Un hombre adulto mayor fue detenido por la policía luego de que agrediera a sus familiares al interior de un domicilio en la colonia Misiones de Anza en Nogales, Sonora.
El reporte policial detalla que siendo las 23:05 horas elementos de tránsito fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la colonia señalada donde reportaban un caso de violencia familiar.
En el sitio observaron al adulto por fuera del domicilio con un palo en la mano, por lo que le pidieron en varias ocasiones que lo arrojara al suelo sin hacer caso a la indicación, por lo que tuvo que ser sometido, el de nombre Erasmo "N" de 68 años.
La reportante narró a los agentes que la persona detenida es su hermano, y quien minutos antes al encontrarse en el domicilio recostado en el sillón, de repente se levantó agresivo, comenzando a jalar las puertas de la casa, dañando unas chapas, mientras sostenía un palo y gritaba "Saquen a esos hombres, ustedes los tienen escondidos".
Dijo que intentó tranquilizarlo ya que su hermano es adicto, acusándola de ser cómplice y comenzó a golpearla, amenazando de muerte a su esposo y tratar de golpear a una amiga de ellos.
Ante lo sucedido trasladaron a la víctima ante el médico de guardia quien la dictaminó con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que fuera puesto a su disposición.