Aumentan 20% los incendios de basura y maleza en Nogales por altas temperaturas

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El Cuerpo de Bomberos reportó un incremento del 20% en los servicios relacionados con incendios, principalmente en lotes baldíos, situación que eleva el riesgo de que el fuego se extienda hacia zonas serranas y viviendas de la periferia

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 29/05/2026 06:08 PM.
En Nogales y editada el 29/05/2026 06:11 PM.