Aumentan 20% los incendios de basura y maleza en Nogales por altas temperaturas

El incremento de las altas temperaturas ha marcado el inicio oficial de la temporada de incendios forestales, provocando un repunte del 20% en los servicios atendidos por el Cuerpo de Bomberos de Nogales, con la quema de basura en lotes baldíos como el principal factor de incidencia de siniestros que pudieran rápidamente extenderse hacia las zonas serranas de las colonias de la periferia.
Cesar Ramon Velez, comandante de los heroicos combate llamas, mencionó que un ejemplo de esto es un incendio que ocurrió hace unos días en la colonia Buenos Aires, en donde el fuego se inició en un predio abandonado, alcanzando maleza de un cerro, lo que obligó a movilizar el apoyo de una segunda estación de bomberos, lo que ha hecho necesario un constante monitoreo en el casco urbano y en zonas rurales.
Dentro del casco urbano, sí se han incrementado los llamados de incendios de basura y maleza, en predios baldíos, por ejemplo, donde la basura obviamente genera una cantidad de humo tóxico, una nube de humo negro, y el cual va propagando a que la maleza se vaya quemando en ciertas áreas, señaló.
Mira, Nogales, pues tenemos buenos instructores y es una ciudad grande, el cual, pues muchos departamentos pequeños nos voltean a ver y nos piden el apoyo en cuestiones de capacitación, como Ímuris, Magdalena, Santa Ana. En el caso de Magdalena, la semana pasada se trabajó precisamente en la capacitación de incendios forestales a elementos de la academia y a elementos que ya son bomberos dentro de Magdalena, debido a que a ellos sí les ha incrementado un poquito más el índice de incendios forestales, tanto en la carretera como dentro de la ciudad. Y para ellos, el departamento más cercano en apoyo es Santa Ana, comentó.