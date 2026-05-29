Buscando Corazones y Fundación La Fe unen esfuerzos para prevenir desapariciones y adicciones

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El colectivo ciudadano y la organización social acordaron impulsar acciones preventivas enfocadas en la detección temprana de adicciones, la orientación familiar y la protección de jóvenes en situación vulnerable

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 29/05/2026 05:51 PM.
En Nogales y editada el 29/05/2026 05:53 PM.