Crean Comité Jóvenes al 100 para impulsar apoyo y prevención entre la juventud nogalense

Con el fin de impactar en la juventud nogalense, la organización de Mujeres al 100, presidida por Angélica Burgos Garay, ha dispuesto la conformación del Comité Jóvenes al 100 para atender a este amplio sector de la comunidad.
La coordinadora en Nogales del organismo indicó que el grupo juvenil será coordinado por la licenciada en derecho Alejandra Velázquez, acompañada de los jóvenes Pablo Domínguez y Kevin Montoya como integrantes del Comité.
Este grupo de jóvenes estará apoyando y respaldando los trabajos de la organización Mujeres al 100...en los programas de servicio comunitario que se llevan a cabo en las colonias de nuestra frontera, manifestó Burgos Garay.
Se trata de ampliar el abanico de oportunidades de atención y apoyo para los jóvenes de nuestra frontera, destacó, con labores de prevención, orientación y asesorías de acuerdo con sus necesidades.
De entrada, ya están involucrados en las tareas de respaldo de las jornadas odontológicas que se llevarán a cabo este fin de semana...en el marco del programa ‘Mi Barrio con Salud’, para la atención a la población abierta, señaló.