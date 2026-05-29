Crean Comité Jóvenes al 100 para impulsar apoyo y prevención entre la juventud nogalense

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La organización Mujeres al 100 anunció la integración del Comité Jóvenes al 100, encabezado por Alejandra Velázquez, con el objetivo de fortalecer programas comunitarios, labores de prevención y apoyo social para jóvenes de Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/05/2026 12:09 PM.
En Nogales y editada el 29/05/2026 12:12 PM.