Dos mujeres taxistas resultan lesionadas en accidentes ocurridos en Nogales

Una mujer taxista fue internado en el Seguro Social con múltiples lesiones, luego de chocar en su auto de alquiler cuando transitaba por el periférico Colosio a las primaras horas de este viernes 29 de mayo. Horas después otra mujer profesional del volante participó en otro accidente frente a Cruz Roja.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 04:52 horas que elementos de tránsito comisionados a la unidad de autotransportes fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a dicho periférico frente al Hotel 32 donde reportaban un accidente de tránsito.
En el lugar los agentes observaron un vehículo de alquiler de la marca Toyota Corolla de color blanco, con logos de taxi, el cual causó daños en un poste de alumbrado público, un letrero de señal de ciclovía, y daños a plantas de ornato, no ubicando a conductor.
Lo anterior debido a que ya había sido auxiliada por socorristas de la Cruz Roja quienes debido a sus lesiones la trasladaron a recibir atención médica al IMSS donde quedo bajo vigilancia médica.
Hasta el momento se desconoce cómo fue que la mujer conductora perdió el control al volante y termino impactándose de frente.
En otro caso horas después otra mujer taxista protagonizó otro accidente sobre la avenida Plutarco Elías Calles casi enfrente de la base centro de la Cruz Roja, siendo atendida por los paramédicos la de nombre Yuriana Carrillo de 31 años, quien fue llevada a recibir atención médica al Hospital IMSS Bienestar.