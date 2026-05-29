Dos mujeres taxistas resultan lesionadas en accidentes ocurridos en Nogales

...

Una conductora de taxi fue hospitalizada tras impactarse contra infraestructura urbana sobre el periférico Colosio durante la madrugada; horas después otra trabajadora del volante sufrió un accidente frente a la Cruz Roja

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 29/05/2026 05:36 PM.
En Nogales y editada el 29/05/2026 05:38 PM.