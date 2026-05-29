Estudiante de secundaria en Nogales es hospitalizado tras ingerir una pila alcalina

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El menor presentó dificultades para respirar mientras se encontraba en clases en la Secundaria General Número 1 y fue trasladado al IMSS Bienestar, donde quedó bajo observación médica

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/05/2026 05:32 PM.
En Nogales y editada el 29/05/2026 05:33 PM.