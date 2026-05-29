Estudiante de secundaria en Nogales es hospitalizado tras ingerir una pila alcalina

Un estudiante de la escuela Secundaria General número 1 de esta frontera de Nogales fue auxiliado por socorristas luego de presentar problemas para respirar al encontrarse en clases, resultado de lo que nombraron ingesta de cuerpo extraño.
El reporte policial detalla que fue a las 10:37 horas que se informó a las autoridades sobre la presencia de una menor estudiante de dicho plantel se encontraba en evite mal estado de salud.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal quienes fueron alertados sobre que el estudiante había sido llevado al Hospital IMSS Bienestar.
Una vez en el lugar los agentes se entrevistaron con quien dijo ser prefecta de la escuela secundaria, quien les manifestó que momentos antes se percató que uno de los alumnos presentaba ansiedad y dificultades para respirar.
Por lo que solicitó una ambulancia quien lo trasladó al hospital, donde fue valorado por el médico de guardia quien dictaminó intoxicación por cuerpo extraño resultandos ser una pila alcalina, quedando bajo observación médica.