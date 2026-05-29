Estudiantes de Cobach Nogales 1 deslumbran con pasarela de moda sustentable

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach) plantel Nogales 1 celebró un exitoso evento de moda sustentable, donde la comunidad estudiantil participó en un concurso de trajes reciclados, en respuesta a una convocatoria lanzada por la empresa recolectora del sector privado, con el objetivo principal de concientizar a las y los jóvenes sobre la ecología.
Durante la ceremonia, el gerente general de la empresa, Felipe de Jesús López Vázquez, compartió un mensaje con los asistentes, al enfatizar la necesidad de fomentar el reciclaje y crear una cultura ambiental para las nuevas generaciones.
Fomentar el reciclaje, crear una cultura ambiental a las nuevas generaciones, a la juventud, que son la promesa de México y del medio ambiente, expresó López Vázquez desde el podio.
El director de la institución, Ernesto Félix Vaal, lideró la organización del certamen ecológico, respaldado por el trabajo de las maestras Dulce Lizeth Valenzuela Romero y Sandra Barrón. Además, la pasarela tuvo el honor de contar con la presencia de Leslie Balderas Montes, actual reina de las Fiestas de las Flores 2026 de Nogales, quien también es una destacada estudiante de este plantel.
Tras evaluar el ingenio, el esfuerzo y la complejidad de los diseños, el jurado deliberó para anunciar a las galardonadas de la jornada, con el primer lugar para Brenda Velázquez Acedo, alumna del grupo 207 matutino; el segundo lugar con Keilyn Jiménez García, estudiante del grupo 603 matutino y tercer lugar de América Yessalin López Robles, representante del grupo 204 vespertino.
Las alumnas premiadas recibieron sus respectivos reconocimientos impresos y premios especiales, como prueba de su gran talento y su compromiso con la sustentabilidad y el cuidado del planeta.