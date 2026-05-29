Estudiantes de Cobach Nogales 1 deslumbran con pasarela de moda sustentable

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Alumnos del plantel participaron en un concurso de trajes reciclados elaborados con papel, plástico, cartón y discos compactos, como parte de una iniciativa para fomentar la conciencia ecológica y la cultura del reciclaje

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 29/05/2026 05:46 PM.
En Nogales y editada el 29/05/2026 05:48 PM.