Familiares de niño abandonado en DIF Nogales buscan su reintegración familiar

Familiares de José Antonio de 9 años abandonado en las puertas del DIF Municipal de esta frontera ya se presentaron ante las autoridades para pedir su reintegración familiar, se informó que sus otros dos hermanos de 12 y 23 años ya se encuentran con su familia.
Ana María Messinas, Procuradora de la Defensa del Menor y las Familias del DIF Nogales, informó que afortunadamente se obtuvo información y contacto con la familia de José y se ha iniciado con un procedimiento para determinar al familiar más apto su eventual reunificación familiar.
El niño está en perfecto estado de salud, así llegó, en perfecto estado de salud, fue dictaminado médicamente y todo está en orden en ese sentido. Sus familiares de manera personal se comunicaron conmigo y proporcionaron pues toda la información necesaria para iniciar con el protocolo que corresponde, explicó Messinas.
Para su entrega todavía determinaríamos esa parte porque como los familiares son de otra entidad federativa se activó un protocolo de derivación entre procuradurías estatales y hasta que se tenga un resultado favorable pues se determinará cuál va a ser la dinámica en concreto.
Sus hermanos ya están también reintegrados o reunificados con la familia por otros medios y por otras situaciones, su mamá ya se ha comunicado también, se tiene contacto con ella y pues como le comento pues están iniciados los procedimientos que corresponden, finalizó.
El menor al ser resguardado refirió a las autoridades que llego a la ciudad con sus hermanos con intenciones de ir con su mamá a Los Estados Unidos estuvieron en una casa donde primero los separaron de su hermana de 23 años, después de su hermano menor de 12 y por ultimo a él lo dejaron en las puertas del DIF, con los resultados hasta hoy mencionados.