Familiares de niño abandonado en DIF Nogales buscan su reintegración familiar

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Autoridades del DIF confirmaron que ya existe contacto con la familia de José Antonio, de 9 años, y se activó un protocolo interestatal para determinar con quién será reunificado de manera segura

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 29/05/2026 05:40 PM.
En Nogales y editada el 29/05/2026 05:42 PM.