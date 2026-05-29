Impulsarán programa “Mi Barrio Seguro” para prevenir conductas delictivas entre jóvenes

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La organización Mujeres al 100 pondrá en marcha durante las vacaciones de verano una serie de pláticas y actividades preventivas dirigidas a niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de alejarlos de conductas antisociales y fortalecer la convivencia familiar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/05/2026 06:21 PM.
En Nogales y editada el 29/05/2026 06:23 PM.