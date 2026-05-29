Impulsarán programa “Mi Barrio Seguro” para prevenir conductas delictivas entre jóvenes

La organización de Mujeres al 100 en esta frontera, impulsará el programa “Mi Barrio Seguro”, con pláticas de orientación y prevención de las conductas delictivas entre niños y adolescentes.
La coordinadora en Nogales Angélica Burgos Garay, informó de la importancia de trabajar junto con el comité Jóvenes al 100, en evitar las conductas antisociales a temprana edad en las colonias de la ciudad.
Hemos visto y con preocupación, muchos jóvenes se involucran a veces conscientemente y otras no...en hechos ilegales que les cambian la vida y por ello, queremos brindarles una orientación a manera de prevención, explicó.
Principalmente por la proximidad de las vacaciones de verano, indicó, cuando los niños y jóvenes tienen mucho tiempo libre, por lo que se trata de orientarlos par evitar problemas en las familias.
Entre las integrantes de la agrupación Mujeres al 100, manifestó, se cuenta con profesionistas en sicología y abogados, quienes estarán impartiendo esas pláticas de prevención.
El objetivo es proporcionarles las herramientas de forma sencilla y clara, refirió, para que los niños y adolescentes puedan tomar la decisión correcta sin tener que enfrenar consecuencias que afecten su juventud.
En los recorridos por las colonias llevamos dinámicas denominas ‘Mi Barrio Cuida a sus Niños y Niñas’ pero lo queremos ampliar...abordándolo con una perspectiva de la prevención, señaló.