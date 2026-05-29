Index Nogales rehabilita sanitarios de la Primaria “Sonora” en apoyo a estudiantes de Las Torres

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La Asociación de Maquiladoras de Sonora impulsa la remodelación integral de los baños del plantel como parte del programa “Proyecto Nogales”, beneficiando a cerca de 400 alumnos de ambos turnos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 29/05/2026 05:56 PM.
En Nogales y editada el 29/05/2026 05:58 PM.