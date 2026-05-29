Index Nogales rehabilita sanitarios de la Primaria “Sonora” en apoyo a estudiantes de Las Torres

Con el objetivo de brindar espacios dignos y seguros para la comunidad estudiantil, la Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales lleva a cabo la rehabilitación integral de los sanitarios en la Escuela Primaria “Sonora”, ubicada en la colonia Las Torres.
Esta obra forma parte del compromiso social del sector industrial, siendo este plantel una de las 14 instituciones escolares beneficiadas durante este año a través del programa "Proyecto Nogales", impulsado por Index para fortalecer la infraestructura educativa en la ciudad.
Hemos sido muy beneficiados últimamente, la Asociación de Maquiladoras acudió con nosotros y tenemos una necesidad importante allí en los baños y el fin de semana pasado pues iniciaron con los trabajos de rehabilitación de los baños, dijo el director del plantel, el maestro Felipe Pérez.
Cambiaron todas las tazas sanitarias por equipo nuevo, lavamanos, trabajos de pintura, las necesidades más importantes que tenemos en los baños y aprovecho para darle las gracias a Index que nos está apoyando con esta rehabilitación de nuestros sanitarios, que son muy importantes porque es parte de la higiene que como escuela debemos de brindar, un espacio digno, que esté saludable para nuestros niños, para nuestras niñas, agregó.
Cambiaron todas las tazas sanitarias por equipo nuevo, lavamanos, trabajos de pintura, las necesidades más importantes que tenemos en los baños y aprovecho para darle las gracias a Index que nos está apoyando con esta rehabilitación de nuestros sanitarios, que son muy importantes porque es parte de la higiene que como escuela debemos de brindar, un espacio digno, que esté saludable para nuestros niños, para nuestras niñas, agregó.
El directivo destacó la importancia de este tipo de alianzas con la iniciativa privada, especialmente por las condiciones sociodemográficas del sector, al resaltar el compromiso del sector industrial con la comunidad escolar, toda vez que tiene conocimiento que hay otras instituciones que también reciben este tipo de apoyo.
Nuestra escuela está enclavada en un área de la periferia de la ciudad, es un sector vulnerable donde nuestros padres de familia de repente tienen algunas carencias económicas. Que este tipo de empresas se acerquen con nosotros y nos apoyen es de gran ayuda; vemos que Index se preocupa por la educación y estamos sumamente agradecidos, expuso el director Felipe Pérez.