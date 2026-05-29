OOMAPAS Nogales recibe certificación internacional respaldada por el Banco Mundial

El OOMAPAS de Nogales se convirtió en el primer organismo operador de agua en todo México en recibir capacitación y certificación internacional respaldada por el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de America del Norte (NaDBank), y con esta asesoría especializada reestructurar las finanzas y la logística de la paramunicipal, lo que abrirá las puertas a un mejor posicionamiento crediticio y mayores herramientas de inversión para infraestructura hidráulica en la frontera.
Leonardo Sandoval Mendoza, director del organismo operador de agua a nivel local, explicó que el programa cuenta con expositores de Italia, Colombia y los Estados Unidos, en donde se evalúa de manera sistemática la estructura financiera, técnica y jurídica de la paramunicipal, configurando un diseño para ordenar la información interna y reivindicar el rumbo de esta dependencia a mediano plazo.
Estamos por concluir la primera etapa de una certificación ante el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo del Norte. Esta es una certificación que vamos a implementar en el organismo ordenando información y sobre todo fincando un plan a mediano plazo, vamos a tener en este esquema, vamos a tener un avance de los 100 días que le llamamos, nos vamos a preparar con información y ellos nos están asesorando con expositores que vienen de Colombia y otros de Estados Unidos, entonces es una gran oportunidad, este curso nos lo impartieron, somos el primer organismo en toda la República Mexicana que somos bendecidos con este tipo de capacitación y de orientación sobre todo y pues vamos a echarle muchas ganas para sacarlo adelante de la mejor manera y aprovechar al máximo, señaló.
El objetivo principal de este esfuerzo a largo plazo es alcanzar la máximas categoría internacional, un estándar global reservado para las entidades con un manejo optimo de los recursos hídricos, lo que el personal busca consolidar las bases en los próximos días.
Exactamente, este plan consiste, son cuatro niveles Daniel, el primero y el segundo, estamos nosotros entre el primero y el segundo nivel, pensamos que con esta capacitación y estas asesorías vamos a podernos posicionar en el tercer nivel, el cuarto nivel es el objetivo, es lo que se llama organismos del futuro, en este esquema pues es el nivel más alto que se puede tener mundialmente en lo que es la administración de agua y saneamiento, entonces pues ese es el objetivo, hay que a veces esforzarnos y ojalá con todo el favor de Dios en unos años alcancemos ese grado,comentó.