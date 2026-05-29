OOMAPAS Nogales recibe certificación internacional respaldada por el Banco Mundial

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El organismo operador de agua de Nogales se convirtió en el primero de México en acceder a un programa de capacitación y certificación internacional impulsado por el Banco Mundial y el NaDBank, con el objetivo de fortalecer su gestión financiera, técnica y operativa

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 29/05/2026 06:02 PM.
En Nogales y editada el 29/05/2026 06:04 PM.