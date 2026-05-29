Refuerzan limpieza de drenajes pluviales ante pronóstico de lluvias intensas en Nogales

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Autoridades municipales reportan un avance del 70% en las labores de desazolve y mantenimiento de rejillas pluviales para prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias, que este año se prevé más activa de lo habitual

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 29/05/2026 06:14 PM.
En Nogales y editada el 29/05/2026 06:17 PM.