Refuerzan limpieza de drenajes pluviales ante pronóstico de lluvias intensas en Nogales

Con el pronóstico de una mayor cantidad de lluvias para esta temporada de verano, las autoridades han intensificado las acciones de prevención en la infraestructura de conducción pluvial de la frontera, esto a través de Obras Públicas y equipo de mantenimiento, quienes realizan labores para despejar las rejillas y canales para las corrientes de agua.
Jorge Medina Esqueda, secretario de Desarrollo Urbano en la frontera mencionó que estos trabajos registran un avance estimado de un 70% en los diferentes entronques y cruceros estratégicos de la ciudad, además de que esto no se limita únicamente al desazolve y retiro de los sedimentos, sino que incluye reparaciones y refuerzos de aquellas rejillas cuyas láminas superficiales ya presentan desgaste, con lo que se garantizar un corrector funcionamiento.
Ahorita hemos trabajado en diferentes parrillas, diferentes entronques y cruceros. Considero que llevamos alrededor de un 70%. Hay algunas rejillas que también Estamos agregando el mantenimiento, es decir, no nomás la limpieza, sino que ya dependiendo de las condiciones físicas en que se encuentren, también estamos reforzándolas. Entonces, es un trabajo de mantenimiento preventivo, de desazolve y también de mantenimiento de reforzamiento estructural, comentó, Medina Esqueda.
Por otra parte, indicó ya que alistan los detalles para iniciar con la modernización integral del puente vehicular ubicado en la salid norte del Instituto Tecnológico de Nogales, en el crucero con la avenida de Los Maestros, si bien la estructura actual, cuenta con más de 60 años de antigüedad, será sustituida por una nueva obra de cuatro carriles construida con concreto hidráulico, la cual también fungirá como un conducto pluvial para la zona.
Sí, efectivamente, tal y como lo anunció el ingeniero Jua Gim, presidente municipal y el gobernador, ya está próximo a iniciarse la modernización de ese puente. Es el puente de fierro que se encuentra en la salida norte del Tecnológico de Nogales, en el crucero de la avenida tecnológico y la avenida de los maestros. Entonces, ya próximamente se va a anunciar el cierre de ese crucero y ya se está trabajando en el señalamiento para que la ciudadanía conozca las rutas alternas. También en su momento pues se va a anunciar cuáles serían y sí están próximos ya a iniciar esos trabajos, ya que ese puente tiene una vida de más de 60 años, ya cumplió su vida útil y se va a modernizar, construyendo ahí un puente de cuatro carriles y pues de concreto hidráulico y también va a servir como conducto pluvial en esa parte, señaló.