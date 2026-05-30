CMCOP concluye la mitad de las obras programadas para 2025 en Nogales

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Con una inversión cercana a los seis millones de pesos y un esquema de participación entre Estado, Municipio y beneficiarios, el Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública reporta avances significativos en pavimentaciones, mejoras educativas y proyectos comunitarios

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/05/2026 08:16 AM.
En Nogales y editada el 30/05/2026 08:19 AM.