CMCOP concluye la mitad de las obras programadas para 2025 en Nogales

La mitad de las 13 obras proyectadas con presupuesto 2025 por parte del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública (CMCOP) ya quedaron concluidas en Nogales, mediante un esquema de inversión en el que el Gobierno del Estado aporta el 70%, las personas beneficiadas el 15% y el Ayuntamiento de Nogales cubre el resto del costo de cada proyecto.
Salvador Saucedo Tamayo, titular de CMCOP en Nogales, informó que la mayor parte de los proyectos autorizados y ya concluidos corresponden a pavimentaciones, rehabilitación de baños y edificios en distintas instituciones educativas, así como trabajos de acondicionamiento en IMFOCULTA y otras áreas públicas.
Cuando comenzó el presente año llegaron los recursos del presupuesto para los proyectos de estas 13 obras autorizadas, con un monto de alrededor de 6 millones de pesos, de las cuales aproximadamente el 50% ya están terminadas, además de que las que se encuentran en proceso presentan un avance significativo, expresó.
Lo que estamos haciendo con el dinero presupuestado es realizar más obras que representen mayores beneficios y menor costo; por eso se ha logrado avanzar en el cumplimiento del compromiso con los ciudadanos beneficiados, precisó Saucedo Tamayo.
Saucedo Tamayo destacó que, a través de este esquema de concertación, se busca seguir atendiendo necesidades comunitarias con obras que mejoran la infraestructura urbana, educativa y social, en coordinación con la ciudadanía y los distintos órdenes de gobierno.