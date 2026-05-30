Se duplican afiliaciones de autos extranjeros tras el fin del decreto de regularización

El fin del decreto presidencial para la regularización de vehículos de procedencia extranjera en nuestro país no logró frenar el ingreso de unidades a la frontera; contrario a esto, la incertidumbre de los ciudadanos y la escasez de láminas para el tipo de importación más económica han provocado que en los últimos meses se dupliquen.
Martha Lilia Ramírez, representante de una de las principales afiliadoras de vehículos en la frontera de Nogales, mencionó que existe preocupación entre los ciudadanos, quienes no alcanzaron a legalizar su patrimonio a tiempo o simplemente fueron rechazados por las consideraciones del decreto, por lo que han decidido formar parte de este tipo de organizaciones.
Sí. Sí ha habido mucho incremento de pérdida momentáneo porque están preocupados, quieren seguir los que no alcanzaron o los que no había placas y este… No se arriesgaban a regularizar sus carros, ¿no? Este... Pues la gente está preocupada, quiere… Yo recibo de cinco a 10 llamadas diarias para regularizar, pero pues no hay, no hay, no hay placas y eso no le gusta a la gente, mencionó Ramírez.
A esto se suma, de acuerdo con la representante, que en su momento las oficinas del Registro Público Vehicular (REPUVE) tuvieron un rechazo importante de ciudadanos por presuntas anomalías o títulos recientes, obligándolos a ampararse ante las organizaciones conocidas como “Pafas”, por lo que adelantó que se encuentran en pláticas con agencias aduanales para tratar de reactivar este tipo de programas.
Ya nos tienen así como cinco meses desde que se cortó la regularización. Este… ya nos ha tenido así y este pues está el A3 que no nos dan placas, o sea que no nos sirve de mucho. Si nuestro estado no nos ampara con darnos placas, no tiene caso regularizarnos y andar en otros estados, comentó.