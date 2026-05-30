Se duplican afiliaciones de autos extranjeros tras el fin del decreto de regularización

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La incertidumbre de propietarios que no lograron legalizar sus vehículos y la falta de placas para algunos esquemas de importación han provocado un aumento considerable en la afiliación de unidades de procedencia extranjera en Nogales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 30/05/2026 08:10 AM.
En Nogales y editada el 30/05/2026 08:14 AM.