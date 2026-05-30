Gestionarán ante gobierno estatal programa de paneles solares para familias de Nogales

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El alcalde buscará que la frontera sea incluida en el esquema federal de financiamiento de paneles solares, con el objetivo de reducir el gasto en energía eléctrica durante la temporada invernal, cuando aumenta el uso de calefactores en los hogares

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/05/2026 08:40 AM.
En Nogales y editada el 30/05/2026 08:44 AM.