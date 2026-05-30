Gestionarán ante gobierno estatal programa de paneles solares para familias de Nogales

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales confirmó que gestionará, a través del gobernador Alfonso Durazo Montaño, la inclusión de Nogales en el programa de financiamiento de paneles solares para las familias nogalenses, con el objetivo de apoyar su economía durante la temporada de frío, cuando aumenta el consumo de energía eléctrica por el uso de calefactores.
El Gobierno Federal ha puesto en marcha este programa de asistencia social para las familias que residen en entidades donde se presenta calor extremo, como es el caso de algunos municipios costeros de Sonora y Baja California. Sería excelente que lo trajéramos a Nogales, porque aquí se requiere en invierno, cuando las temperaturas son congelantes y aumenta el consumo de energía por el uso de aparatos de calefacción eléctricos, explicó.
Juan Gim Nogales resaltó que actualmente ya existe un subsidio a la tarifa eléctrica; sin embargo, señaló que, de lograrse la implementación de este programa federal en la ciudad, el uso de paneles solares ayudaría a reducir de manera importante el costo del recibo de luz para las familias.
Precisó que en el próximo encuentro que sostenga con el gobernador Alfonso Durazo Montaño le planteará esta gestión, con el propósito de que Nogales sea considerado ante las instancias responsables de promover dicho programa.