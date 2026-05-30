Invitan a familias de Nogales a aprovechar programa de tinacos a bajo costo

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Ante las altas temperaturas y la necesidad de almacenar agua, Bienestar Social Municipal mantiene vigente durante todo el año el programa de tinacos subsidiados a través de la Congregación Mariana Trinitaria

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/05/2026 08:23 AM.
En Nogales y editada el 30/05/2026 08:26 AM.