Invitan a familias de Nogales a aprovechar programa de tinacos a bajo costo

Ante la temporada de calor y la necesidad de contar con almacenamiento de agua en los hogares, la directora de Bienestar Social, Aracely García Ramírez, invitó a las familias nogalenses a aprovechar el programa de tinacos a bajo costo, impulsado a través de la Congregación Mariana Trinitaria.
Esta es una convocatoria que está vigente durante todo el año y el trámite para ingresar al programa de tinacos, con costos muy por debajo del precio comercial, es sumamente sencillo. Las personas interesadas solo tienen que acudir a las oficinas de la dependencia, ubicadas en el edificio Flores Guerra, para registrarse y entregar los documentos requeridos, explicó.
Comentó que una familia puede obtener uno o más tinacos, de acuerdo con su necesidad; sin embargo, aclaró que se realiza un estudio socioeconómico para evitar el mal uso del programa o la reventa del producto.
La directora reiteró la invitación a las y los nogalenses que requieran un tinaco a acercarse a las oficinas de Bienestar Social Municipal, abiertas de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, donde podrán recibir información e iniciar su registro.