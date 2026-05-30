Refuerzan prevención en secundaria de Nogales con programa “Prevención en tu Escuela”

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Personal de Seguridad Pública llevó pláticas sobre prevención de adicciones, faltas administrativas y conductas delictivas a estudiantes de la Secundaria General Número 5, como parte de las acciones impulsadas por el Ayuntamiento para fortalecer entornos escolares seguros

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/05/2026 08:26 AM.
En Nogales y editada el 30/05/2026 08:35 AM.