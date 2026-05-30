Refuerzan prevención en secundaria de Nogales con programa “Prevención en tu Escuela”

La orientación preventiva sobre las consecuencias del consumo de sustancias nocivas, faltas administrativas y conductas que pueden derivar en delitos fue reforzada por el Ayuntamiento de Nogales mediante una jornada del programa “Prevención en tu Escuela” realizada en la Escuela Secundaria General Número 5.
La actividad fue encabezada por la subdirectora de Prevención del Delito, Melissa Carolina Encinas, con la participación de los departamentos de DARE, Proximidad Social, Heptatlón, UNAVIM y Educación Vial, quienes brindaron información preventiva a estudiantes y personal docente sobre los servicios gratuitos que ofrece la corporación a la comunidad.
Durante la jornada, la encargada del departamento DARE, la policía Aracely Ramos, informó que se trabajará con ambos turnos del plantel mediante pláticas enfocadas en la prevención del consumo de drogas, vapeadores y alcohol, además de explicar las consecuencias legales que pueden generarse por estas conductas.
Estamos llevando información preventiva a los jóvenes para crear conciencia sobre las consecuencias que puede traer el consumo de sustancias nocivas, así como las faltas administrativas o delitos en los que pueden incurrir. Nuestro objetivo es orientar y brindar herramientas para que tomen mejores decisiones en su vida diaria, expresó Aracely Ramos.
Seguiremos trabajando de manera cercana con las instituciones educativas porque sabemos que la prevención es fundamental para mantener entornos seguros. Esta es una encomienda directa de nuestro alcalde Juan Francisco Gim Nogales, quien nos ha pedido no bajar la guardia y continuar llevando estos programas a las escuelas hasta concluir el ciclo escolar, señaló Melissa Carolina Encinas.
Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad escolar y a las familias a acercarse a los programas gratuitos de Prevención del Delito, con el propósito de fortalecer la comunicación, atender factores de riesgo y promover entornos más seguros dentro y fuera de las escuelas.