Acercan servicios y programas preventivos a familias con jornada comunitaria

Con el objetivo de fortalecer la cercanía con la ciudadanía y llevar servicios directos a las colonias, el Ayuntamiento de Nogales, que encabeza Juan Francisco Gim Nogales, realizó una nueva jornada del programa “Prevención en tu Colonia”, a través de la Dirección de Prevención del Delito de Seguridad Pública Municipal.
La actividad se llevó a cabo en la explanada del Centro Cultural Los Nogales, donde personal de Prevención del Delito, encabezado por la subdirectora Melissa Encinas, atendió a familias nogalenses mediante diversos servicios, programas preventivos y actividades comunitarias, con la participación de dependencias municipales e invitados especiales.
Durante la jornada se contó con la presencia de áreas como Bienestar Social, Salud Municipal, Mediación de Juzgados Cívicos, Imagen Urbana, el Instituto Nogalense de la Mujer, entre otras, que ofrecieron atención directa, orientación y apoyo integral a las personas asistentes.
Entre los servicios y actividades realizados destacaron consultas médicas gratuitas, cortes de cabello, entrega de desparasitantes para mascotas, donación de plantas, presentaciones de baile folclórico y la donación de cabello para la elaboración de pelucas destinadas a niñas y niños con cáncer.
Asimismo, las áreas especializadas de Prevención del Delito brindaron pláticas y dinámicas informativas a través de programas como DARE, UNAVIM, Heptatlón, Proximidad Social y Educación Vial, con el propósito de promover la cultura de la prevención, la convivencia familiar y la participación ciudadana.
“Estas jornadas forman parte de la encomienda que nos ha dado el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, de mantener una cercanía permanente con las familias y llevar los servicios de Seguridad Pública y del Gobierno Municipal directamente a las colonias, fortaleciendo la prevención, la convivencia y el bienestar de nuestra comunidad”, expresó Melissa Encinas.
La funcionaria destacó que este tipo de actividades permiten reforzar el vínculo entre la comunidad y las instituciones, además de acercar herramientas de apoyo, orientación y prevención a niñas, niños, jóvenes, mujeres y familias nogalenses.