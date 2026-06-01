Acercan servicios y programas preventivos a familias con jornada comunitaria

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A través del programa “Prevención en tu Colonia”, autoridades municipales llevaron consultas médicas, orientación, actividades recreativas y servicios gratuitos a vecinos del sector Los Nogales, fortaleciendo la convivencia y la participación ciudadana

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/06/2026 11:52 AM.
En Nogales y editada el 01/06/2026 11:54 AM.