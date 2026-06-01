Alcanza OOMAPAS eficiencia del 90% en atención de fugas y reportes sanitarios

La atención puntual a los reportes ciudadanos y el seguimiento permanente a la infraestructura hidráulica y sanitaria fueron parte de los temas centrales abordados durante la sesión más reciente de la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social.
La reunión fue coordinada por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales y el director general de OOMAPAS Nogales, Leonardo Sandoval Mendoza, junto a integrantes del gabinete municipal, donde se presentaron avances importantes en materia de mantenimiento, operación y respuesta a las necesidades de la población.
Entre los principales resultados, se destacó la atención a reportes relacionados con fugas de agua potable y aguas negras, con una eficiencia cercana al 90 por ciento en los servicios atendidos por las cuadrillas operativas.
Las autoridades señalaron que el objetivo es mantener un equilibrio entre los reportes que se reciben diariamente y aquellos que son solucionados en campo, a fin de ofrecer una respuesta más rápida y efectiva a las familias nogalenses.
Durante la sesión, el alcalde Juan Francisco Gim Nogales exhortó a los asistentes a continuar trabajando en soluciones de fondo, con reparaciones bien ejecutadas desde la primera intervención, para brindar resultados duraderos y evitar afectaciones recurrentes en las colonias.
Asimismo, reconoció la reorganización productiva impulsada por el director general de OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza, al destacar que estas acciones han permitido fortalecer la capacidad operativa del organismo y mejorar la atención directa a los usuarios.
También se informó sobre la presencia de personal técnico y operativo en colonias como San Miguel, Nuevo Nogales y Benito Juárez, donde se ha dado seguimiento puntual a distintas problemáticas relacionadas con el suministro de agua potable y el saneamiento.
De igual forma, se destacó el mantenimiento permanente en las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales de Lomas de Anza y Misión de Anza, trabajos encaminados a garantizar su correcto funcionamiento y contribuir al cuidado del medio ambiente.
El Gobierno de la Ciudad y OOMAPAS Nogales reiteraron su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para mejorar los servicios hidráulicos y sanitarios, así como atender con mayor eficiencia las necesidades de la población.