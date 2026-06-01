Alcanza OOMAPAS eficiencia del 90% en atención de fugas y reportes sanitarios

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Durante la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social, autoridades destacaron la atención oportuna a reportes ciudadanos, el fortalecimiento operativo de OOMAPAS y las acciones de mantenimiento en distintos sectores de Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/06/2026 11:24 AM.
En Nogales y editada el 01/06/2026 11:29 AM.