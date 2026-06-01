Arte y memoria se unen en exposición dedicada a Cecilia y Anapaola en Nogales

En un emotivo esfuerzo por transformar el dolor en un acto de amor y permanencia, el Museo de Arte de Nogales abrió sus puertas a la exposición “En Memoria Digna de Cecilia y Anapaola”, una muestra íntima y profundamente humana creada por la artista plástica Vanessa Saavedra.
La exhibición, que estará disponible hasta el 10 de julio de 2026, busca honrar el legado de vida de Cecilia Yépiz Reyna y Anapaola Jaramillo Altamirano, dos mujeres nogalenses víctimas de feminicidio.
Durante la ceremonia de recepción, celebrada la tarde del 29 de mayo, el director del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes, Nadir del Cid, destacó la importancia de abrir espacios institucionales para el diálogo y la sanación comunitaria.
Es una muestra realizada en memoria de Cecilia y Ana Paola, hoy nos reunimos para celebrar el arte como un espacio de reflexión, sensibilidad y memoria, a través de cada una de las obras que integran esta exposición, manifestó el Director de Imfoculta.
Vanessa nos comparte una mirada íntima y profundamente humana, que transforma el recuerdo en expresión artística y el dolor en un acto de amor y permanencia; reconocemos y agradecemos a Vanessa, agregó, al enfatizar el respaldo permanente del Ayuntamiento y de las autoridades culturales a este tipo de iniciativas.
Vanessa nos comparte una mirada íntima y profundamente humana, que transforma el recuerdo en expresión artística y el dolor en un acto de amor y permanencia; reconocemos y agradecemos a Vanessa, agregó, al enfatizar el respaldo permanente del Ayuntamiento y de las autoridades culturales a este tipo de iniciativas.
El feminicidio es casi como si le arrebataras la dignidad a la persona, haciéndola una figura pública de tragedia, explicó Saavedra durante la inauguración. Quería volver a hacerlas una figura pública, pero a través de lo que realmente eran, personas que merecen la dignidad después de morir, agregó.
En un esfuerzo por continuar la honra de su memoria y visibilizar la voz de quienes las amaron en vida, la comunidad de Nogales está invitada a visitar el Museo de Arte, a conocer las historias de Cecilia y Anapaola, y a sumarse a este ejercicio de memoria colectiva y construcción de identidad.
A través de la pintura, el dibujo y la instalación, Saavedra explora temas relacionados con la memoria, la identidad, la vida fronteriza y la violencia de género. Su trabajo reciente se centra en la conmemoración de mujeres víctimas de feminicidio y la construcción de memoria colectiva a partir de las historias compartidas por sus familias y comunidades.
Desde el 2017 ha exhibido su obra en México, Estados Unidos y en el Reino Unido; en 2021, una de sus obras fue seleccionada para la portada de la revista Journal of Creative Geography.