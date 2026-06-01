Arte y memoria se unen en exposición dedicada a Cecilia y Anapaola en Nogales

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La artista Vanessa Saavedra presenta en el Museo de Arte de Nogales la muestra “En Memoria Digna de Cecilia y Anapaola”, una exposición que honra la vida de dos mujeres víctimas de feminicidio y busca transformar el recuerdo en un acto de dignidad, reflexión y memoria colectiva

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 01/06/2026 12:00 PM.
En Nogales y editada el 01/06/2026 12:12 PM.