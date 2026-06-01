Cabildo de Nogales aprueba turnar proyectos urbanos y recibe informes de dependencias municipales

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Durante la sesión ordinaria de mayo, el Cabildo de Nogales conoció los informes mensuales del alcalde Juan Gim Nogales y de organismos paramunicipales, además de aprobar el análisis de solicitudes relacionadas con infraestructura urbana, telecomunicaciones y pensiones para trabajadores municipales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/06/2026 11:32 AM.
En Nogales y editada el 01/06/2026 11:39 AM.