Cabildo de Nogales aprueba turnar proyectos urbanos y recibe informes de dependencias municipales

En sesión ordinaria correspondiente al mes de mayo, el pleno del Cabildo aprobó diversas solicitudes planteadas en la mesa de discusión, entre ellas la presentación, para conocimiento de las y los regidores, de los informes mensuales del alcalde Juan Francisco Gim Nogales y de las dependencias paramunicipales.
Los titulares del Instituto Municipal del Deporte, Instituto Municipal de la Mujer, Instituto Municipal de Fomento de la Cultura y las Artes, Instituto Municipal de Investigación y Planeación, Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias”, Promotora Inmobiliaria Municipal, Fideicomiso Operador del Parque Industrial y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia presentaron sus informes mensuales ante el pleno, sin ser sometidos a votación.
De igual manera, el presidente municipal dio a conocer ante las y los regidores el estado que guarda la administración durante el mismo periodo, sin que este punto fuera sometido a aprobación.
En la asamblea, convocada por la Secretaría del Ayuntamiento y realizada en la sala de juntas del Gobierno de la Ciudad, las y los ediles autorizaron turnar a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas la solicitud presentada por el titular de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Medina Esqueda, para el análisis y dictamen de la petición realizada por una empresa constructora, relacionada con la instalación de un portón de acceso en el complejo habitacional San Miguel.
Asimismo, se turnó para su análisis la solicitud presentada por el responsable de la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, Javier Villanueva López, referente a la petición de una empresa de telecomunicaciones para regularizar la instalación de una antena repetidora de señal en un predio ubicado sobre el bulevar El Raquet, en la colonia Nuevo Nogales.
Durante la sesión, los integrantes del cuerpo edilicio también aprobaron la autorización de pensiones y jubilaciones de trabajadores del Municipio, cuyas solicitudes fueron presentadas ante el pleno por el Departamento de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad.