Caída en Nogales deja a hombre con lesiones de gravedad en el IMSS Bienestar

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Un residente de 43 años fue trasladado de emergencia al Hospital IMSS Bienestar luego de caer mientras realizaba labores de limpieza en su domicilio y sufrir una lesión craneal considerada de riesgo para la vida

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/06/2026 04:28 PM.
En Nogales y editada el 01/06/2026 04:32 PM.