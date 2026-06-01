Caída en Nogales deja a hombre con lesiones de gravedad en el IMSS Bienestar

Un residente de la colonia Villa Sonora en Nogales, Sonora, fue internado de emergencia en el Hospital IMSS Bienestar con lesiones de gravedad que sufrió al caer.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 11:11 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5, para que se trasladarán a la avenida prolongación Villa Sonora donde reportaban a una persona lesionada por caída.
En el lugar los agentes observaron a una persona del sexo masculino quien dijo llamarse Jorge A. de 43 años, el cual manifestó que momentos antes estaba barriendo cuando cayó y se golpeó la cabeza, comenzando a salir mucha sangre del oído izquierdo y posterior comenzó a vomitar.
Por lo que solicitaron la unidad de la Cruz Roja, siendo socorristas quien lo auxiliaron y trasladaron al Hospital IMSS Bienestar donde fue valorado con lesiones qué tardan más de 15 días en sanar y si ponen en riesgo la vida, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana.