CNTE bloquea garitas de Nogales y escala protesta por demandas laborales

Las advertencias del magisterio disidente se materializaron este lunes primero de junio cuando integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon de forma intermitente el acceso a Estados Unidos por la Garita Dennis DeConcini, además de tomar también la salida hacia la Garita Puerta de México, como medida de presión para exigir respuestas a sus demandas laborales.
La protesta, que inició en la Plaza de las Palomas en Nogales, Sonora, escaló hacia las vías de comunicación internacionales por un lapso de dos horas, donde las y los manifestantes cerraron el cruce fronterizo Dennis DeConcini en tres ocasiones distintas y las acciones culminaron al filo de las 12:00 horas con la retirada del contingente.
A la par, el acceso de salida en la Garita Puerta de México también sufrió bloqueos, situación que paralizó el tránsito binacional y generó frustración entre los automovilistas y transeúntes, con un fuerte despliegue de seguridad federal, estatal y municipal en las inmediaciones.
Previo a los cortes de circulación, el secretario de Educación y Cultura de Sonora, Froylán Gámez Gamboa, sostuvo un diálogo con los voceros del movimiento, al precisar la voluntad del gobernador Alfonso Durazo de fortalecer los vínculos de coordinación.
El funcionario intentó disuadir a las y los docentes, con la advertencia de que la obstrucción de una vía federal constituye un delito fuera del alcance legal del Estado, sin embargo, la falta de acuerdos con la Presidencia de la República motivó a los profesores a radicalizar la protesta.
Hizo referencia a la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, al rechazar la administración de los fondos de retiro a través de Afores privadas, la cancelación de la Reforma Educativa, en la que exigen revertir por completo los marcos legales heredados de los dos sexenios anteriores y aumento salarial directo, donde solicitan la aplicación íntegra del aumento salarial al tabulador base, pues acusan que el esquema actual apenas refleja un beneficio real del 3.4%.
A esa edad, con 40 alumnos en el aula, vamos a ir a dar lástima, firmamos bajo un engaño; nos prometieron maravillas con las Afores y nos condenaron a una vejez de miseria, expuso.
Tras liberar las garitas al mediodía, el magisterio convocó a una asamblea vespertina para evaluar los resultados de la jornada y definir si las movilizaciones y cierres fronterizos continuarán. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno mantienen estricta vigilancia en la frontera para reaccionar ante futuros altercados.