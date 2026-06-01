CNTE bloquea garitas de Nogales y escala protesta por demandas laborales

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Maestros de la CNTE cerraron de manera intermitente los accesos fronterizos de Dennis DeConcini y Puerta de México para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la cancelación de la Reforma Educativa y un aumento salarial directo, generando afectaciones al tránsito binacional durante dos horas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 01/06/2026 04:53 PM.
En Nogales y editada el 01/06/2026 04:55 PM.