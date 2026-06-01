Denuncia mujer agresión sexual y ataque con rifle en la Solidaridad

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Una joven de 24 años resultó lesionada tras ser atacada presuntamente por un hombre que primero le realizó tocamientos indebidos y posteriormente ingresó a su domicilio para dispararle con un rifle de postas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/06/2026 04:14 PM.
En Nogales y editada el 01/06/2026 04:18 PM.