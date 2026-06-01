Denuncia mujer agresión sexual y ataque con rifle en la Solidaridad

Una mujer residente de la colonia Solidaridad fue víctima de un sujeto que además de hacerle tocamientos lascivos sin su consentimiento, la lesionó con impactos de un rifle de postas tras reclamarle en Nogales, Sonora.
El reporte de Seguridad Pública detalla que fue a las 18:51 horas elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a la calle Objetividad de la colonia señalada donde reportaban a una persona lesionada por proyectil de arma de postas.
Al trasladarse al lugar los oficiales encontraron a la víctima de nombre Nancy de 24 años, quien les manifestó que momentos antes al encontrarse en su casa salió a su vehículo donde se le acercó un hombre quien le tocó las piernas metiendo su mano por la ventana.
Dijo que en ese momento le reclamó al abusador y se regresó a su casa mientras el sujeto se fue, pero posteriormente pasado unos 20 minutos al estar dentro de su domicilio entró el agresor con un rifle de postas, realizándoles varios disparos logrando herirla en su costado.
Por lo que fue trasladada por socorristas al Hospital General Zona 5 del Seguro Social ubicado en la colonia Siglo XXI, donde fue valorada con lesión a un costado de la cintura del lado izquierdo.
Sobre los hechos dicha autoridad informó al Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.