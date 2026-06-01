Despliegan operativo con 90 elementos durante protesta de maestros en Nogales

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Corporaciones de los tres niveles de gobierno mantuvieron vigilancia en las inmediaciones de la garita Dennis DeConcini durante las manifestaciones de docentes de la CNTE, quienes realizaron cierres temporales en los carriles fronterizos

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 01/06/2026 04:34 PM.
En Nogales y editada el 01/06/2026 04:36 PM.