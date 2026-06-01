Despliegan operativo con 90 elementos durante protesta de maestros en Nogales

Alrededor de 90 elementos de las diferentes corporaciones policiales mantuvieron una seguridad periférica en las inmediaciones donde se llevaron a cabo las manifestaciones de maestros en esta frontera de Nogales, Sonora.
Fueron autoridades de los tres niveles de gobierno quienes hicieron presencia durante las manifestaciones de cientos de maestros del CNTE Sonora que se manifestaron en la conocida plaza de “Las Palomas”, frente a la puerta de México número 1, donde cerraron en tres ocasiones los carriles de acceso a la garita Dennis DeConcini a conductores que se dirigían hacia Los Estados Unidos y en al menos una ocasión en los carriles de los vehículos que ingresaban a México.
Mientras que agentes de Tránsito Municipal les tocó coordinar el caos vehicular que se formó en cada etapa en la que los quejosos cerraron los cruces fronterizos, incrementando las filas de autos en ambos lados de la frontera.
Un grupo de antimotines de la Guardia Nacional con alrededor de 20 elementos, totalmente equipados se mantuvo listo dentro de las instalaciones de la aduana, para reaccionar en caso de que se presentara algún acto de violencia o bien los manifestantes se negaran a dejar libre las vías federales que conducen al vecino país.
Mientras que efectivos de la Policía Municipal y Estatal de Seguridad Pública, estuvieron con más de 10 patrullas estacionadas en las cercanías donde se mantuvieron desde la llegada de los manifestantes al pendiente del orden.
También se observó cerca del lugar a un grupo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SSCP, así como a elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, AMIC, que deambulaban de civiles entre los manifestantes.
Además del personal de seguridad de los diferentes representantes de las distintas dependencias gubernamentales que asistieron a la manifestación como el secretario del Ayuntamiento Hipólito Sedano Ruiz, el Delegado de la FGJE de Sonora en Nogales, el Secretario de Educación entre otros.
Cabe mencionar que no fue necesaria la intervención de los cuerpos policiales ya que las acciones de los manifestantes se mantuvieron al ras del orden acordado previamente.