Eficiencia del 90% en cobranza de Oomapas Nogales; rezago domestico preocupa

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El organismo operador reportó avances en las estrategias de cobranza y atención ciudadana, aunque mantiene un rezago cercano al 40% en cuentas domésticas, por lo que continuará con cortes y acciones para regularizar tomas irregulares

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 01/06/2026 03:36 PM.
En Nogales y editada el 01/06/2026 03:54 PM.