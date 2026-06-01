Eficiencia del 90% en cobranza de Oomapas Nogales; rezago domestico preocupa

El trabajo por terminar con la importante cartera vencida en el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) de Nogales, Sonora, ha llegado a una eficiencia del 90% de acuerdo con el director de esta paramunicipal Leonardo Sandoval Mendoza, sin embargo, consideró aún existe un rezago importante en las tomas domiciliarias.
De acuerdo con el titular la capacitación del personal y el cumplimiento en las estrategias de barridos de cobranza, sobre todo en aquellas zonas en donde se tiene un marcado déficit por la falta de pago por parte de los usuarios, ha funcionado y esperan que, en los próximos meses, se tengan numero incluso mejores de los que se han presentado durante su gestión.
Si traemos un rezago en lo que es cartera vencida, por eso es que se están haciendo los cortes, traemos un rezago más o menos del 40%, ¿no? Entonces, eso es lo que, por eso es que se están llevando a cabo los cortes, para que esas personas se regularicen, ¿no? Así como los que están clandestinos y los que necesitan celebrar un contrato con el organismo”, mencionó Sandoval.
La revisión constante de las metas de los departamentos comercial e industrial, ha permitido al organismo mantener niveles por encima del 98% en ambos ramos, con contadas excepciones dentro de aquellos que no cumplen con sus obligaciones ante la dependencia, por lo que el enfoque indicó es en combatir las tomas clandestinas y domiciliarias irregulares.
Lo que es el comercio no tiene un rezago ni tampoco la industria en, en, en cuotas. Son muy, en industria podríamos decir que estamos, que, que no tenemos rezago. Todos están al 100% salvo una empresa. En el comercio tenemos un, prácticamente un 98%. En donde sí tenemos un rezago es en el uso doméstico. Ahí sí tenemos un rezago de, como les digo, de un 40% aproximadamente, mencionó.