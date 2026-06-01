Gobierno de Nogales recupera 22 espacios públicos invadidos y mantiene 50 procesos en trámite

Con la finalidad de fortalecer el ordenamiento urbano y garantizar el uso adecuado de los bienes de dominio público, el Ayuntamiento de Nogales, a través de la Dirección Jurídica y en coordinación con distintas dependencias municipales, continúa con el proceso legal para la recuperación de espacios públicos como banquetas, parques, áreas de equipamiento, reservas territoriales y otros bienes inmuebles de uso común.
Juan Manuel Ruiz Hernández, titular del área jurídica del Gobierno de la Ciudad, informó que este programa inició el año pasado y, desde entonces, se han rescatado alrededor de 22 espacios públicos que se encontraban invadidos en diversos sectores de la ciudad.
El objetivo no es violentar los derechos de quienes, por alguna razón, se han apropiado de un bien inmueble público, ni tampoco perseguirlos legalmente; el propósito es que la población en general tenga también la oportunidad de disfrutar estos lugares, además de poner orden en el cumplimiento de la ley, explicó.
En el caso de las banquetas y parques, donde algunos vendedores ambulantes se han instalado de manera indebida, no se trata de propiciar problemas ni afectaciones a quienes se dedican al comercio, sino de brindarles opciones para que puedan seguir trabajando en lugares debidamente asignados para esas actividades, sin necesidad de utilizar la fuerza pública, comentó.
Queremos evitar esa cultura añeja de la invasión de los espacios de dominio público. Tenemos por delante un enorme trabajo en el rescate de estos lugares que son de todas y todos los nogalenses; por eso se encuentran en trámite legal más de 50 casos de este tipo, resaltó.
Ruiz Hernández reiteró que la recuperación de estos espacios busca garantizar que la ciudadanía pueda hacer uso de áreas públicas libres, ordenadas y seguras, fortaleciendo así la convivencia comunitaria y el respeto al patrimonio municipal.