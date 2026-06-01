Gobierno de Nogales recupera 22 espacios públicos invadidos y mantiene 50 procesos en trámite

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El Ayuntamiento de Nogales continúa con acciones para rescatar banquetas, parques, áreas verdes y reservas territoriales ocupadas de manera irregular, con el objetivo de garantizar el uso adecuado de los bienes públicos y fortalecer el ordenamiento urbano

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/06/2026 11:41 AM.
En Nogales y editada el 01/06/2026 11:44 AM.