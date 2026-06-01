Guantes de Oro reúne a 300 boxeadores en homenaje al excampeón David “Destroyer” López

El chocar de los guantes y el apoyo del público, se hicieron sentir durante este fin de semana en el gimnasio Carlos Hernández Carrera, durante la cuarta edición del torneo Guantes de Oro, en honor al excampeón nogalense David “Destroyer” López, en donde cerca de 300 peleadores de todo el estado se midieron en por lo menos 150 combates, en donde se demostró la fuerza y nivel del boxeo sonorense.
En la ceremonia de apertura, la emotividad marcó la competencia, ya que, sobre el cuadrilátero para recibir el cariño del público, se encontraban los padres del Destroyer, la señora María Rodríguez y Florencio López, quienes agradecieron el cariño que la comunidad demuestra cada vez que se menciona el nombre de la leyenda de la colonia Brisa.
Quiero agradecerles a todos, para agradecerles a todos por todo lo que hacen con mi hijo, muy agradecida, muchísimas gracias, mencionó la madre del Destroyer.
El ejemplo de Destroyer es muy importante un joven que entregó todo en el ring y como lo platicaba su papá y su mamá hace un momento empezó desde los nueve años y se fue escalón por escalón para llegar al triunfo ustedes sigan ese ejemplo nunca se brinca en un escalón sigan escalón por escalón sigan las instrucciones de su mánager de su entrenador respeten, respeten las reglas en el ring, manifestó el alcalde.