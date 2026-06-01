Guantes de Oro reúne a 300 boxeadores en homenaje al excampeón David “Destroyer” López

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La cuarta edición del torneo congregó a cerca de 300 peleadores de todo Sonora en más de 150 combates disputados en Nogales, donde familiares del legendario boxeador recibieron el reconocimiento de la afición y autoridades deportivas

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 01/06/2026 12:32 PM.
En Nogales y editada el 01/06/2026 12:35 PM.